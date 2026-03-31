Publicado 31/03/2026 10:31:09 +02:00CET

Laura Escanes, Hiba Abouk o Javier Ambrossi: lluvia de vips en concierto de Rosalía en Madrid

Madrid, 31 de marzo de 2026. Después de la preocupación por el estado de salud de Rosalía tras la grave intoxicación alimentaria que le obligó a suspender en directo entre lágrimas su concierto en Milán el pasado 25 de marzo, la catalana ha vuelto a subirse a un escenario completamente recuperada en el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá en el Movistar Arena de la capital dentro de su gira mundial 'Lux Tour 2026'. Y como no podía ser de otra manera han sido muchas las celebrities que han puesto 'en pausa' sus vacaciones de Semana Santa para disfrutar de Rosalía en directo. (Fuente: Europa Press/Instagram)