Paula Echevarría está viviendo uno de los mejores momentos personales y es que desde que anunció que está esperando un hijo con Miguel Torres, no hemos visto dejar de sonreír a la influencer. La actriz no deja de subir contenido a sus redes sociales, como ya saben, es muy dada a colgar sus mejores looks y sus conjuntos diarios para que sus seguidores estén informados a la última de todo.(Fuente: Europa Press / Instagram)