Ana Rosa, Patricia Pardo y Emma García brillan con luz propia en la fiesta de Navidad de Mediaset

Los presentadores de Mediaset se han reencontrado para brindar por la Navidad - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, Mediaset ha reunido un año más a los rostros más populares de la cadena en la tradicional cena de presentadores para brindar por los éxitos conseguidos en este 2025 que está a punto de acabar, y los que están por venir en un 2026 que se presenta cargado de novedades, proyectos y nuevos programas.

El escenario elegido para este reencuentro tan especial con sabor navideño, el restaurante 'Los Peñotes' de Madrid, y la lista de invitados, de lo más exclusiva y encabezada por las estrellas de Telecinco y Cuatro, como Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Sandra Barneda, Carlos Sobera, Emma García, Jesús Calleja, Patricia Pardo, Risto Mejide, Ion Aramendi, Ana Terradillos, Beatriz Archidona, o Santi Acosta, además de los presentadores de Informativos, como Isabel Jiménez, María Casado, o Alba Lago, protagonizando un auténtico cónclave vip con los comunicadores más queridos del momento.

También Luján Argüelles, Cristina Tárrega, Manu Carreño, Ricardo Reyes, Carmen Corazzini, David Alemán, Diego Losada, o Mónica Sanz, con la sonada ausencia de uno de los presentadores insignia de Mediaset como es Jorge Javier Vázquez, que en esta ocasión prefirió no acudir a la cena con sus compañeros confirmando que cada vez le gustan menos los eventos multitudinarios.

Una celebración repleta de glamour y elegancia en la que Ana Rosa ha brillado con luz propia con una blusa de seda blanca y un pantalón fluido de lentejuelas plateadas, mientras Emma García ha derrochado sofisticación con un traje sastre negro y corbata abierta de pailletes en plata a juego con su clutch. Patricia Pardo, por su parte, ha presumido de figura con un vestido ceñido en marrón con detalles metálicos en dorado y corte cut-out, y chaqueta de pelos en cámel para combatir las bajas temperaturas.

Entre las más elegantes de la noche, además, Isabel Jiménez, que ha escogido un ajustado diseño midi en color blanco con escote en uve, manga larga y aplicaciones metalizadas, y Sandra Barneda, con un look masculino con traje en azul índigo y camisa satinada con aberturas haciendo efecto corbata en azul cielo.

"Hay que ser navideña. Es verdad que cada vez desgraciadamente nos van faltando más personas, pero quedan muchas, y por los de arriba y por los que están hay que echarle siempre alegría. Yo siempre lo intento, en todas las facetas de mi vida hay que disfrutarlo. Con una sonrisa y por dentro echándole un par, como se suele decir, pero sí, hay que intentarlo" ha confesado Emma García, asegurando con una gran sonrisa que lo que le pide a 2026 es "que me quede como estoy porque no me puedo quejar. Que sigamos con salud, con energía, con ganas, con alegría y con fiestas, con muchas fiestas".

Sus planes para estas Navidades, compaginando a la perfección el programa 'Fiesta' con su faceta más familiar, pasan por "irnos a Donosti con mi hija que viene de fuera. Nos nos vamos a juntar y a reencontrar, así que van a ser muy moviditas, muy moviditas, no voy a parar mucho".

Ana Rosa, por su parte, ha confesado que "lo único" que pide al año nuevo es "que los míos estén bien, tener salud y lo demás, todo se arregla. Siendo positiva, yo soy muy positiva y eso es importante. No hay que atraer nunca lo negativo, hay que pensar siempre que todo va a ir mejor".

Respecto a cómo celebrará las fiestas, nos ha contado que "nos juntamos toda la familia. Nosotros somos un poco familia Pinypon, pero la familia de Juan son más. A mí me encanta la Navidad, es un buen motivo para ver a gente a la que quieres".