Publicado 19/04/2019 14:31:29 CET

El ex miembro de 'One Direction', Louis Tomlinson, no está pasando por uno de sus mejores momentos. Las perdidas familiares han marcado su vida en estos ultimos años. En 2016 fallecía su madre en una lucha perdida contra la leucemia y el pasado marzo su hermana aparecía sin vida en su domicilio por un presunto fallo cardiaco.