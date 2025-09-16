Marta López Álamo, su sorprendente defensa de Mar Flores tras sus duras palabras hacia Kiko

Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los inesperados protagonistas de las memorias de Mar Flores. El tertuliano, que estuvo casado con la hermana mayor de la modelo, Marian Flores, con la que tiene 4 hijos en común, fue su representante durante la época más convulsa de la suegra de Alejandra Rubio, y vivió en primera persona sus historias de amor con Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio, o Cayetano Martínez de Irujo entre otros. En su biografía, la socialité asegura que su excuñado fue uno de los hombres que más daño le hicieron, uno de sus "cuatro jinetes del apocalipsis" que a punto estuvieron de acabar con ella. Y, durísima, señala a Kiko como uno de los culpables de la filtración de sus imágenes en la cama con Lequio en Roma que publicó la revista 'Interviu' en 1999 en su portada desatando un gran escándalo. Mientras Matamoros ha dejado claro que Mar miente y que más que unas memorias con unas "desmemorias", su mujer Marta López Álamo ha sorprendido con su defensa a la modelo.