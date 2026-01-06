Reyes en familia para Carmen Borrego con su hijo José María y su nuera, sin rastro de Terelu Campos ni Alejandra Rubio

Carmen Borrego, José Carlos Bernal, José María Almoguera y María llegan al restaurante para celebrar el día de reyes - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Ene. (CHANCE) -

Carmen Borrego ha apurado el Día de Reyes arropada por su marido, José Carlos Bernal, su hijo José María Almoguera y su nuera María 'la jerezana', antes de hacer las maletas para su próxima aventura televisiva en 'GH Dúo'. En esta comida familiar, lejos de Terelu Campos y de Alejandra Rubio, la colaboradora ha encontrado el último chute de apoyo emocional de los suyos antes de encerrarse en la casa del reality, donde tendrá que exponerse, convivir y dar explicaciones en directo.

La celebración contrasta con la Nochebuena, que sí tuvo lugar en casa de Terelu y contó con la presencia de Carmen, muestra de que las hermanas mantienen el vínculo pero reparten las fechas y ya no viven todas las fiestas como el bloque compacto de otros años. Ese reparto evidencia también que Alejandra y su primo José María no han coincidido en todas las reuniones familiares estas navidades, un dato que subraya el distanciamiento entre ambos y la delicada relación que arrastran desde hace tiempo.

Todo ello sirve de prólogo al reto que la hija de María Teresa Campos tiene por delante en 'GH Dúo', donde se enfrentará a una convivencia intensa, a cuentas pendientes del pasado y, previsiblemente, a encontrarse frente a frente con figuras como Belén Rodríguez. En este contexto, el respaldo de su núcleo más íntimo en este Día de Reyes se convierte en el mejor salvavidas antes de entrar en un concurso que, para ella, no solo es trabajo, sino también un examen personal y familiar a cámara abierta.