Melody y su pareja, el revelador movimiento que ha desatado los rumores de crisis

Madrid, 26 de febrero de 2026. Mientras se especula con que Melody podría convertirse en uno de los fichajes bomba de la próxima edición de 'Supervivientes' -aunque Mediaset no ha anunciado nada y su nombre no figura entre los concursantes confirmados por el momento, donde hay perfiles tan variados como Paola Olmedo, Ivonne Reyes, Gabriela Guillén, Claudia Chacón y Gerard de 'La isla de las tentaciones', o Jaime Astrain- la artista protagoniza titulares no por su faceta profesional sino por los rumores de crisis con su novio, Ignacio Batallán, que no han dejado de aumentar en las últimas horas. (Fuente: Instagram y Europa Press)