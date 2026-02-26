Melody y su pareja, Ignacio Batallán, el revelador movimiento que ha desatado los rumores de crisis

MADRID, 26 Feb. (CHANCE) -

Mientras se especula con que Melody podría convertirse en uno de los fichajes bomba de la próxima edición de 'Supervivientes' -aunque Mediaset no ha anunciado nada y su nombre no figura entre los concursantes confirmados por el momento, donde hay perfiles tan variados como Paola Olmedo, Ivonne Reyes, Gabriela Guillén, Claudia Chacón y Gerard de 'La isla de las tentaciones', o Jaime Astrain- la artista protagoniza titulares no por su faceta profesional sino por los rumores de crisis con su novio, Ignacio Batallán, que no han dejado de aumentar en las últimas horas.

Las alarmas se han encendido cuando sus seguidores han caído en la cuenta de que la cantante de 'Esa diva' y el entrenador personal, con el que mantiene una sólida relación desde 2021 fruto de la cual nació su hijo Cairo en febrero de 2024, han dejado de seguirse en redes sociales, eliminando además la mayoría de imágenes que tenían juntos en sus respectivos perfiles de Instagram.

Mientras Melody e Ignacio guardan silencio, el padre de la andaluza, Lorenzo, ha salido al paso negando los rumores, aunque con sus declaraciones en 'El tiempo justo' lo único que ha conseguido ha sido alimentarlos al pronunciar una frase de lo más reveladora. "No sé quién dice esas cosas. A veces la gente busca cosas siempre que no lo es, pero bueno. No hay ningún problema, siempre buscan las cosas para poder inventar. De momento, no hay nada de ese tema", ha asegurado, dejando a los colaboradores del programa presentado por Joaquín Prat sorprendidos por ese llamativo "de momento" con el que ha dejado entrever que no descartaría la ruptura en un futuro.

Al margen de las especulaciones sobre su posible crisis con Ignacio, Melody ha reaparecido de lo más sonriente en redes sociales con un carrusel de imágenes desde Miami para agradecer su cariño a sus fans: "Sensaciones e instantes bonitos, os quiero mucho familia", ha escrito, sin hacer mención a su relación sentimental.