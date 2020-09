Es de sobra conocido que Paula Echevarría es una de las influencers del momento y que cada vez que puede no duda en enseñarnos alguno de sus nuevos looks. Esta vez la actriz ha aprovechado el mal tiempo que hace hoy en Madrid para atreverse con un look de lo más otoñal, donde ha primado el morado, y es que a juzgar por sus últimas publicaciones, parece que este tono va a ser el que domine este año las pasarelas.(Fuente: Europa Press / Instagram)