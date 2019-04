Paulina Rubio, acusada de plagiar a Auryn

Publicado 01/04/2019 23:11:57 CET

Paulina Rubio vuelve con un nuevo tema y lo ha hecho por todo lo alto: desatando la polémica. Si desde hace días la cantante anunciaba que el 3 de abril sacará su nuevo trabajo bajo el título 'Ya no me engañas', ha sido ahora cuando la artista ha dado un adelanto de la canción y han ardido las redes. El motivo no ha sido otro que un presunto plagio con Auryn. Los seguidores de la banda han hecho rápidamente trending topic esta supuesta copia, asegurando que el adelanto es idéntico a la canción "El niño frente a mi".