Hace unos días, Paz Padilla se despedía de su etapa en La que se avecina, ya que el final de la serie llegaba para todo el elenco. Ahora, la humorista tiene que hacer frente a otro adiós, ya que no será jurado de Got Talent España. Una decisión que nos ha dejado con la boca abierta porque no esperábamos que la humorista no estuviera en la mesa del jurado del programa. (Fuente: Instagram / Europa Press)