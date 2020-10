La revista Vogue España ha celebrado la novena edición de Who's On Next con una fiesta de lo más especial para los amantes de la moda española en la Fundación Giner de los Ríos, a la que no ha faltado Pelayo Díaz que, molesto, ha criticado el comportamiento de ciertos influencers durante la pandemia quedándose en casa subiendo stories en vez de apoyar a su sector acudiendo a las semanas de la moda de diferentes capitales como Madrid, París o Milán.