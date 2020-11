Meghan Markle ha estado animado al voto para las elecciones americanas en sus últimos comentarios públicos y no iba a perderse esta importante cita. 'Page Six' ha confirmado por fuentes cercanas a los Sussex que la duquesa votó días antes por correo, y van más allá al añadir que también hubiese ejercido su derecho como ciudadana americana si siguiera viviendo en Reino Unido(Fuente: The Royal Family Channel)