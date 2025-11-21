La reina Letizia y sus hijas triunfan con sus looks en el acto de imposición del Toisón de Oro

Día histórico para la Corona española con la imposición por parte del rey Felipe VI de la máxima distinción de la Casa Real española, el Toisón de Oro. Una cita irrepetible en la que la reina Letizia, que ha presidido el acto junto a su Majestad y a sus hijas, ha querido estar a la altura de la ocasión recuperando uno de los looks más elegantes y aplaudidos de su reinado. Se trata de un delicado conjunto en color rosa bebé formado por una chaqueta entallada con hombreras abullonadas y detalles bordados en la parte frontal. Tampoco se han quedado atrás la princesa Leonor y la infanta Sofía. Para la ocasión, la heredera al trono ha elegido un imponente traje rojo, que ya se ha establecido como uno de los nuevos colores preferidos de Leonor para sus actos más señalados.(Fuente: Pool TVE)