Irene Rosales no ha podido evitar una risa cuando le hemos preguntado por las informaciones que apuntan a que Jennifer López podría interpretar a Isabel Pantoja en una serie sobre la vida de la tonadillera. "Me parece maravilloso" ha asegurado con una gran sonrisa, confesando que no se lo esperaba para nada pero que tampoco es algo que le parezca imposible de lograr: "No lo sé, todo es ponerse en contacto con Jennifer López".