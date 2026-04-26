De Rocío Crusset al padre Sánchez Dalp, así se vivió la cogida de Roca Rey

Madrid, 26 de abril de 2026. La evolución médica de Andrés Roca Rey sigue su curso, a pesar de que la cogida que sufrió el pasado jueves 23 de abril en La Maestranza fue de suma gravedad. Según publica el portal Mundotoro en la mañana de este domingo, el último parte médico del diestro dice que continúa favorablemente su evolución, ya ha podido incorporarse para apoyar la pierna derecha y ha dado sus primeros pasos por la habitación. El equipo médico está centrado en la buena evolución de los drenajes y de la herida y, si todo va según lo previsto, el novio de Tana Rivera podría recibir el alta la próxima semana.