Rosa López defiende a David Bisbal tras las polémicas declaraciones de Vega

Han pasado más de dos décadas del estreno de 'Operación Triunfo' y aquel primer grupo de cantantes formado por David Bisbal, Chenoa, Rosa López y David Bustamante, entre otros, sigue dando que hablar. Y casi siempre en forma de polémica. La última ha llegado de la mano de otra 'extriunfita' de una edición posterior, la cantante Vega, que hace unos días explicaba cómo su relación con Bisbal terminó al convertirse "en alguien incómoda en su repertorio". Rosa López, ganadora de aquella primera edición no ha dejado pasar la ocasión.