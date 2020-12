Tamara Gorro nos tiene acostumbrados a sorprendernos en su día a día: bailes, deportes, anécdotas, consejos... Pero hasta ahora la 'influencer' no había probado una técnica que está causando furor en sus seguidores: hablar con dos Tamara Gorro a la vez. No solo no ha tenido suficiente con clonarse una vez, sino que ha interpretado hasta tres papeles distintos. (Fuente: Europa Press/Instagram de Tamara Gorro)