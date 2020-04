Muchas personas han aprovechado la cuarentena para cambiar de look, ya que las peluquerías siguen cerradas por el estado de alarma. Y esa duda es la que tiene Tamara Gorro, que parece estar un poco aburrida de su cabello pelirrojo, o quizá no. Y es que la influencer decidió el sábado probar con el pelo rubio, para preguntar a sus seguidores si cambiar el color de su pelo o no, para dar un giro completo a su confinamiento, acompañado de este maquillaje de diferentes colores.