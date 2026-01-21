Última hora de la investigación judicial a Anabel Pantoja y David Rodríguez

Un año después del ingreso de urgencia de su hija Alma en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen sin poder respirar tranquilos ya que han recibido un nuevo varapalo de la Justicia. Tal y como ha trascendido, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha decidido que la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a la pareja se prorrogue seis meses más para intentar esclarecer los hechos y determinar si hubo o no negligencia de los padres en las circunstancias que determinaron la hospitalización de urgencia de la menor, que entonces tenía apenas un mes y medio de vida. Por tanto, y a la espera de realizar nuevas pruebas médicas a la pequeña para determinar si sufre alguna secuela cuando se ha cumplido un año de su ingreso, la pareja deberá esperar hasta el próximo junio para saber si el caso sigue adelante y se dicta apertura de juicio por un presunto delito de maltrato infantil, o si por el contrario se archiva definitivamente la causa.