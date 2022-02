Urdangarin y Ainhoa se consolidan tras el 'no' de la Infanta Cristina

Desde que saltase el affaire de Urdangarin con Ainhoa Armentia, numerosas informaciones y cientos de minutos en televisión que apuntaban en la misma dirección; Urdangarin estaría arrepentido de este 'desliz', habría roto su 'amistad' con Ainhoa Armentia y estaría intentando conseguir el perdón de Doña Cristina y retomar su matrimonio. Algo que este miércoles ha quedado bastante claro que no sucederá ya que, como publica la revista '¡Hola!', el ex jugador de balonmano no solo continúa su relación con su compañera de trabajo, sino que la ha afianzado una vez que la Infanta le dejó claro que no le daría una segunda oportunidad. (Fuente: Europa Press, Hola y Lecturas)