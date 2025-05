Convertida en una de las actrices más importates de nuestro país a nivel internacional desde que protagonizó 'La casa de papel', Úrsula Corberó ha presentado este martes en Madrid su nueva película, la producción argentina 'El Jockey'. Y como en cada una de sus apariciones públicas, la actriz ha deslumbrado con su look, marcando una vez más la diferencia y demostrando que no tiene miedo a arriesgar con un look 'sporty chic'.