Este viernes llega a los cines 'Como cabras', que abre el debate sobre las redes sociales

Este viernes 13 de febrero llega a los cines 'Como cabras', película de animación en la que "una cabra que mide menos de lo que debería según la sociedad" intenta hacerse un hueco en un deporte dominado por animales mucho más grandes. Una película que llega en pleno debate sobre la propuesta del Gobierno de prohibir el acceso a los menores de 16 años, algo sobre lo que se ha mojado la actriz Ana Jara, que da voz a Olivia, una avestruz marcada por los comentarios que recibe en internet. (Fuente: Europa Press / Sony Pictures España)