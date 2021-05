Es de sobra conocida la pasión de Cristina Pedroche por el deporte y el bienestar corporal y este miércoles ha decidido compartir cuáles son sus básicos para afrontar una jornada cualquiera. Y es que la presentadora no puede comenzar el día si antes no ha estirado bien todo su cuerpo y si no ha practicado la meditación y yoga, imprescindibles para afrontar con energía y ganas el día. (Fuente: Instagram)