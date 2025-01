(Información remitida por la empresa firmante)

West Palm Beach, Florida, 24 de enero de 2025. - Junto con esta distinción, se otorgan los derechos exclusivos de denominación del Campo Uno como U.S. Polo Assn

U.S. Polo Assn., la marca oficial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA), celebra la Temporada de Polo de Invierno de Estados Unidos 2025 y el 135º Aniversario de la USPA, como Patrocinador Oficial del Centro Nacional de Polo (NPC) de la USPA. Junto con esta distinción, se otorgan los derechos exclusivos de denominación del Campo Uno como U.S. Polo Assn. Stadium Field, el marcador del campo uno y la señalización del campo dos. Considerado como una de las instalaciones más importantes del mundo para el deporte del polo, el NPC presenta actualizaciones de marca aún más nuevas y emocionantes para los miles de aficionados que visitarán este destino de clase mundial en 2025.



El USPA National Polo Center y la U.S. Polo Assn. se enorgullecen de presentar la nueva señalización de patrocinio en azul marino y blanco que rodea el U.S. Polo Assn. Stadium Field, una zona de asado ampliada para la comida y bebida previa al partido con tumbonas de la U.S. Polo Assn., así como interesantes actualizaciones en el U.S. Polo Assn. MVP Lounge. Ubicado en el Pabellón, el MVP Lounge es el hogar del lujoso Sunday Polo Brunch, donde se ofrece a los asistentes una cena de primera clase, champagne y regalos de marca, incluyendo la edición limitada del vino rosado 135 Aniversario de la U.S. Polo Assn. y la revista global de la U.S. Polo Assn. Field X Fashion. Algunos de los 2025 patrocinadores del NPC junto a U.S. Polo Assn. incluyen ESPN, BMW, 4ocean y Trubar.



Otra interesante renovación que los aficionados podrán disfrutar a lo largo de la temporada es la nueva USPA Shop, situada cerca de la taquilla, junto a la entrada del Campo Uno. Esta elevada experiencia de compra está repleta de la rica herencia del polo y la moda, y cuenta con una variada Colección Global USPA de artículos de lujo e inspirados en el deporte. En el corazón de la USPA Shop se encuentra el Halo, una pantalla circular de 360 grados que sirve como pieza central de la tienda. Derivado de la palabra griega que significa «luz», el Halo ilumina la acción y la emoción del polo, mostrando en la tienda los momentos más cautivadores del campo. Esta característica icónica encarna el espíritu del juego y crea un punto focal dinámico, conectando la rica tradición del polo con la experiencia innovadora de la USPA Shop.



La colección incluye The Polo Club at NPC, nuestra exclusiva línea deportiva de lujo con piezas de edición limitada confeccionadas con tejidos tradicionales como el lino, la cachemira y el algodón mercerizado. Para los atletas y entusiastas del polo, USPA Pro ofrece camisetas auténticas y los Pro Whites de alto rendimiento que llevan los mejores jugadores de este deporte. La mayor parte de esta mercancía especial sólo está disponible en este local emblemático de la NPC, que está abierto al público los domingos durante la temporada de polo del 29 de diciembre de 2024 al 30 de abril de 2025, de 13.00 a 18.00 horas.



"A través de estas nuevas e increíbles activaciones de marca, continuamos destacando la herencia de U.S. Polo Assn. y tendiendo puentes entre nuestra marca clásica, inspirada en el deporte, y el apasionante deporte del polo", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y supervisa la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. "Además, una vez más hemos elevado la experiencia del polo para los aficionados al deporte en el USPA National Polo Center aquí en el condado de Palm Beach esta temporada para animar tanto a los aficionados de siempre como a los nuevos aficionados al deporte a pasar más de sus domingos hasta abril de 2025 en nuestras canchas de polo".



El USPA National Polo Center (NPC), el epicentro del polo de invierno, acoge con orgullo ilustres eventos mundiales de polo junto con algunos de los más prestigiosos torneos norteamericanos de alto handicap. Patrocinados por la U.S. Polo Assn., los torneos que cautivan al público en directo en el NPC, así como a los espectadores nacionales e internacionales en ESPN, incluyen el U.S. Open Women's Polo Championship®, la C.V. Whitney Cup®, la USPA Gold Cup®, y culminan con el U.S. Open Polo Championship®, considerado desde hace tiempo el evento de polo por excelencia en EE.UU. Las entradas para la temporada de polo 2025 ya están a la venta en la web de NPC.



«En el año de nuestro 135 aniversario, la USPA está preparada para ofrecer una temporada de polo sobresaliente llena de intensa competición impulsada por muchos de los mejores jugadores del mundo, celebrada en campos de juego inmaculadamente cuidados y apoyada por una creciente base de aficionados internacionales», dijo Stewart Armstrong, Presidente de la USPA. «Nuestras continuas mejoras son una razón más por la que el USPA National Polo Center está considerado una de las instalaciones de polo más prestigiosas del mundo».



«Estamos impacientes por que los jugadores, los aficionados y los entusiastas del polo se unan a nosotros en Wellington para celebrar el juego y los 135 años de polo en Estados Unidos», añadió Armstrong.



U.S. Polo Assn. se enorgullece de apoyar a muchas organizaciones benéficas de polo a lo largo de la temporada, que son seleccionadas por las organizaciones benéficas elegidas por los finalistas del campeonato e incluyen las siguientes: Homes for Horses Coalition, Museum of Polo and Hall of Fame, Polo for Life, Polo Players Support Group, Polo Pony Rescue, Polo Training Foundation, Replay Polo, Retired Racehorse Project, Vinceremos Therapeutic Riding Center y Work to Ride Program. Estas importantes organizaciones benéficas relacionadas con el polo recibirán cheques de donación ante estadios con entradas agotadas para cada uno de los partidos del campeonato.







