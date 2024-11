2btube, 10 años descifrando los algoritmos en redes sociales

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de noviembre

La consultora de estrategias digitales, 2btube, nació hace una década con la misión de profesionalizar el sector de los contenidos digitales y el trabajo de los creadores con las marcas. Desde entonces se ha convertido en pionera en el diseño de estrategias digitales para las marcas que buscan expandir su alcance en redes sociales y llegar a su público objetivo, más allá de las colaboraciones puntuales con influencers.

La empresa ofrece servicios de estrategia y producción de contenidos en torno a cuatro ejes principales: branded content, protección, optimización y amplificación con influencers. También desarrolla estrategias creativas, audiovisuales y de paid media para obtener el mejor ROI posible para las marcas. En estos últimos años, 2btube ha evolucionado en paralelo a los sucesivos cambios que se han producido en este ámbito. En 2014, Facebook (94%) y YouTube (68%) eran las redes sociales más utilizadas en España según datos de IAB, mientras que otras como TikTok aún no existían.

El análisis de métricas como pieza clave

El rápido avance del sector ha hecho que aspectos como la analítica de datos, la optimización de contenidos y la apuesta por formatos innovadores se hayan convertido en clave para crear amplias comunidades y aumentar la reputación de marca en entornos digitales.

“En 2btube nos hemos especializado en la realización de auditorías en plataformas digitales que nos dan información muy relevante sobre la presencia digital de las marcas y el estado de sus cuentas respecto a su competencia. Esto nos ayuda a crear estrategias de branding de gran alcance para mejorar la visibilidad de las marcas y de sus productos”, asegura Blanca Rabena, Directora General de 2btube. “Además, al ser socios de las principales plataformas y tener acceso directo a ellas, podemos adaptarnos rápidamente a los cambios en sus políticas, en sus algoritmos y a los nuevos formatos que surgen”, añade.

Algunos ejemplos de proyectos que han liderado son en el canal de YouTube de PlayStation España, que pasó de 30.000 suscriptores a cerca de los 2 millones, o la creación del canal de TikTok de Renault Trucks que en tan solo 6 meses logró más de 2 millones de visualizaciones de manera orgánica.

Otro aspecto que destacan es la importancia de crear contenido especializado y de calidad que realmente aporte un valor añadido a los usuarios. “A lo largo de estos diez años hemos visto cómo los contenidos de temáticas concretas que logran conectar con la audiencia han adquirido mayor relevancia. Algunos de estos están relacionados con la divulgación científica, cultural o sanitaria -como por ejemplo muestra el proyecto YouTube Health que da información de fuentes autorizadas sobre salud-, o con el entretenimiento”, comenta Fabienne Fourquet, CEO y cofundadora de 2btube.

Es una de las razones por las que además de apoyar a las marcas, también trabajan con instituciones y empresas como la fundación Juan March o medios de comunicación como Euronews o Arte.TV, que apuestan por la divulgación y la distribución de contenidos en formato multiplataforma y multilingüe. Además, la compañía ha lanzado recientemente la tercera edición de Digitalizarte: el curso organizado junto a YouTube para crear o mejorar el crecimiento de canales de divulgación en la plataforma.

De los influencers a las marcas influyentes

Desde 2btube también subrayan el cambio que ha experimentado la industria de la creación de contenido a lo largo de estos años. En un principio los influencers lideraban esta tendencia, pero poco a poco las marcas también han aprendido a manejar este fenómeno. “Las empresas ya no se conforman únicamente con trabajar con creadores de contenido, sino que ellas mismas han generado sus propios ecosistemas 360º e ideado nuevos formatos adaptados a su audiencia”, comenta Fabienne.

En este sentido, menciona el avance de la tecnología en general y de la IA en particular, como impulsoras del contenido always on que permite generar un gran volumen de publicaciones en múltiples plataformas y localizarlas para diferentes países, mercados y divisiones dentro de una misma empresa.

Con esta idea en mente la empresa llevará a cabo en los próximos meses un proceso de expansión internacional en Europa y en Latinoamérica, en donde ya cuenta con equipos en Ecuador y México. “Se trata de un momento emocionante, tanto para 2btube como para la industria, en el que vamos a seguir apostando por las estrategias de creación de contenidos multiplataformas, multiformatos y multilingües con el apoyo de los datos y de la innovación creativa. Todo ello con un fuerte ADN tecnológico para que las marcas se acerquen aún más a su público objetivo y logren sus objetivos de posicionamiento, pero también comerciales”, concluye Fabienne.

Sobre 2btube

2btube es una consultora de estrategias digitales, especializada en conectar con el público joven. Con oficinas y estudios de producción en España y Latinoamérica, cuenta con una amplia trayectoria en desarrollo, comercialización, producción y gestión de contenidos y campañas publicitarias, con más de 500 clientes. 2btube proporciona servicios de consultoría estratégica, creatividad, branded content, influencer marketing y producción a medida en sus estudios propios, atrayendo a audiencias de forma orgánica o mediante estrategias de paid media en cualquier red social o plataforma.

