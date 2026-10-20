Adex Group desarrolla agentes de IA que automatizan los workflows de las empresas - Adex Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.-

La inteligencia artificial está dando paso a una nueva generación de herramientas empresariales que ya no se limitan a generar contenido o responder consultas, sino que pueden intervenir directamente en procesos operativos. En este escenario, Adex Group desarrolla agentes de IA para empresas capaces de integrarse en los sistemas de cada organización, interpretar información y ejecutar tareas de principio a fin. La compañía plantea así la automatización como una forma de reducir la carga derivada de procesos repetitivos y concentrar el trabajo de los equipos en funciones que requieren mayor criterio y aportan más valor al negocio.

Agentes de IA a medida para transformar procesos manuales

La propuesta de Adex Group parte del análisis de los workflows que una empresa ya utiliza. El objetivo no es incorporar un chatbot aislado, sino convertir determinados procesos manuales en sistemas capaces de leer información, aplicar reglas de negocio, tomar decisiones dentro de unos límites previamente establecidos, ejecutar acciones y avisar a una persona cuando sea necesaria su intervención.

Para crear un agente de IA, el primer paso consiste en mapear el proceso actual: entradas de información, reglas, excepciones y herramientas implicadas. A partir de este análisis se diseña el funcionamiento del agente y se determina qué puede resolver de manera autónoma y en qué situaciones debe solicitar una validación humana.

Los agentes de IA a medida pueden conectarse con ERP, CRM, correo electrónico, hojas de cálculo, bases de datos y otras aplicaciones mediante API o tecnologías RPA. Esta integración permite automatizar workflows utilizando los sistemas con los que ya trabaja cada organización y facilita que los datos circulen entre distintas herramientas con una menor intervención manual.

Antes de su activación definitiva, Adex Group integra y prueba cada solución sobre las herramientas reales de la compañía. El agente se valida en paralelo y, una vez incorporado a producción, entra en una fase de seguimiento destinada a analizar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios.

Automatización, integración y monitorización en la operativa empresarial

Las aplicaciones abarcan diferentes áreas de actividad. La automatización de workflows internos puede utilizarse en procesos de facturación, elaboración de informes, aprobaciones o gestión documental. A ello se suman agentes conversacionales destinados a atención al cliente, soporte interno y cualificación de leads, disponibles de forma continuada a través de la web u otros canales de la empresa.

La integración de sistemas constituye otra parte del modelo. Al conectar aplicaciones, bases de datos y herramientas corporativas, un agente de inteligencia artificial para empresas puede participar en procesos formados por varias etapas en lugar de limitarse a ejecutar una única tarea. De este modo, la automatización puede abarcar desde la recepción inicial de información hasta la ejecución de una acción concreta y su posterior notificación.

Adex Group incorpora también monitorización y mejora continua mediante un panel de control desde el que se puede analizar qué acciones realizan los agentes, cuánto tiempo permiten ahorrar y qué puntos del proceso requieren ajustes. Cada servicio puede implantarse de forma independiente o integrarse dentro de un agente completo adaptado a la operativa de la organización.

Con este planteamiento, Adex Group sitúa los agentes IA para empresas como una capa operativa conectada con las herramientas y reglas existentes. Automatización, capacidad de decisión controlada, integración y supervisión se combinan para transformar tareas repetitivas en workflows más autónomos, manteniendo la intervención humana en aquellos puntos en los que resulta necesaria.

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