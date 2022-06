ANCED y APel se unen en una única asociación patronal de los centros y proveedores de e-Learning

La asociación pasará a llamarse ANCYPEL y sumará cerca de 130 centros de formación y empresas en toda España, más de un millón de estudiantes y cerca de 25.000 trabajadores entre sus asociados

ANCED, Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia, y Apel, Asociación de Proveedores de e-Learning, dieron ayer un paso más en la integración de ambas instituciones, con la aprobación por parte de ANCED de la modificación de sus Estatutos para dar cabida a los nuevos socios y preparar a la asociación resultante para los grandes retos del sector. La asociación ha adoptado el nombre de Asociación Nacional de Centros y Proveedores de E-Learning, ANCYPEL.



La unión tendrá su puesta de largo aprovechando el Congreso de Formación y la 50 Asamblea General Ordinaria de ANCYPEL, que se celebrará los próximos 23 y 24 de junio y en la que participarán ya los asociados de ambas asociaciones como miembros de pleno derecho. La entidad estará regida por una Junta Directiva que tendrá como presidente a Arturo de las Heras García, actual presidente de ANCED, cuatro vicepresidentes, un tesorero, doce vocales y un secretario general.



Para De las Heras esta integración significa “un hito histórico pues supone la unión de dos asociaciones de empresas que representan la diversidad de actores de la formación no presencial y que supondrá una sola voz mucho más fuerte en la defensa e impulso de un sector en continuo crecimiento en España y en el mundo”.



Se culmina un proceso desarrollado en el último año que da lugar a que la patronal resultante sea mucho más fuerte y representativa, ya que agrupará a 130 entidades relacionadas con la formación: universidades online, centros que imparten formación no presencial (e-learning, distancia y mixta), proveedores de contenidos multimedia y plataformas de teleformación, empresas tecnológicas y editoriales. Estas empresas atienden a más de un millón de estudiantes al año y agrupan a cerca de 25.000 trabajadores.



Los retos que ahora afronta la asociación en esta nueva etapa pasan por consolidar su liderazgo sectorial en la formación no presencial y de proveedores de e-Learning en España para ofrecer más y mejores servicios a sus asociados. La palanca para la evolución de ANCYPEL debe ser el crecimiento asociativo, y a nivel institucional, la unión de ambas fuerzas supone ampliar la representación en distintos foros.



Este acuerdo de integración de APeL en ANCED ha sido posible gracias al esfuerzo y generosidad de ambas asociaciones, que en todo momento han buscado el bien común superior.



En el Congreso, además de formalizarse la unión de las dos asociaciones, se ofrecerán diversas ponencias donde se van a analizar las novedades en el sector de la formación online, tanto desde el punto de vista normativo o administrativo, con la nueva Ley de FP, o el nuevo contrato de formación en alternancia, como con la presentación de innovaciones tecnológicas, como realidad virtual, Metaverso, gamificación o serious games, que ya empiezan a manejarse en la formación e-Learning.







