COMUNICADO: Ansiedad, fobias y pánico. ¿Es necesario acudir a psicólogos en Madrid?

Actualizado 26/01/2017 11:16:08 CET

Madrid, 26 de enero de 2017

Son tan comunes como menospreciadas. Estas enfermedades o padecimientos de índole psicológica son muy comunes en su aparición, y más de la mitad de la población mundial se identifica con al menos una de estos tres trastornos generales. Sin embargo, aún hoy, siguen siendo motivo de estudio y de preocupación en gran parte de la población. Para los que investigan, a ver si se pueden contrarrestar mediante sustancias que hagan irreversibles sus efectos o impidan su aparición. Para los que la padecen, porque en la mayoría de los casos evitan conversar sobre el tema, compartir su padecimiento para recibir ayuda.

Lo cierto del caso es que se padecen, y mucho. Algunas de estas se presentan por forma hereditaria. Otras, se adquieren en el camino. No obstante, se vuelve a la pregunta inicial. Dado que pocas veces la propia persona que padece estos trastornos es capaz de encontrar una solución, ¿es necesario acudir a tratamientos psicológicos? A cada uno de los padecimientos, encontrarás su respuesta.

Sobre la ansiedad

La ansiedad es algo particular. En realidad, no se trata de un padecimiento o de una enfermedad. Se trata, más bien, de un mecanismo natural de adaptación que tienen todos los seres humanos, y en teoría, muchas especies animales. Es la ansiedad el mecanismo que permite mantenerse alerta ante situaciones de peligro, para así poder reaccionar y salir ilesos de la situación comprometedora. A pesar de ello, es posible requerir Tratamiento para superar la ansiedad porque esta puede producirse durante momentos en los que realmente no se está ante ningún tipo de exposición a situaciones peligrosas.

Es por ello que acudir a un psicólogo de Madrid experto en ansiedad es recomendable si se tienen causas genéticas comprobadas para esta manifestación exagerada de la ansiedad. Del mismo modo, se recomienda asistir a tratamiento ansiedad Madrid si se trata de una manifestación de ansiedad por circunstancias o eventos desafortunados que ya hayan ocurrido. Es lo que se conoce como estrés postraumático, y se presenta en muchísimas personas tras pasar por momentos, episodios o experiencias negativas. Entre estas destacan un asalto o robo, un despido o el término de una relación. Asociar el presente y el futuro a situaciones desafortunadas en el pasado provoca en mucha gente un grado de ansiedad que es difícil de controlar.

Finalmente, las personas que por consumo de drogas, alcohol, y hasta sustancias como la cafeína sientan manifestaciones exacerbadas de ansiedad, deben asistir a algunas sesiones con un psicólogo. Sea vicio o no, es difícil tomar conciencia del daño real que se está produciendo.

Las diferentes fobias

Las fobias más comunes tienen que ver con el miedo a los animales, destacando entre esa categoría la aracnofobia, o el miedo a las arañas. Pero también hay otras como el miedo a conducir, a volar, a los animales, claustrofobia, agorafobia, que atacan cada vez a más personas.

La fobia a la sangre o a las alturas también son comunes entre la gente, y, como todas, actúan de forma silenciosa y casi nunca salen a la luz para ser tratadas. Algunos, porque desconocen que existan curas definitivas para ello, y otras porque pueden estar perteneciendo a otro grupo de fobias, como pueden ser la fobia social y el miedo a hablar en público, que les impida compartir su padecimiento con los demás para buscar entre todos una solución. Para tratar esto, nada mejor que un Psicólogo en Madrid experto en fobias.

Las fobias, a diferencia de la ansiedad, se van dando por la acumulación de experiencias acerca de algo. Ver programas de televisión de accidentes aéreos va condicionando a la mente para temer a volar en un avión. Ver accidentes de coches o tener familiares que los hayan sufrido es motivo suficiente para tener fobia a conducir. Cambiar esto requiere de tiempo, y tratamiento.

El pánico y el miedo

Qué debo hacer cuando tengo un ataque de pánico. Esa es una de las preguntas que más se hacen en un consultorio de psicólogo. Y es que los síntomas de los ataques de pánico suelen estar relacionados con síntomas de otras enfermedades, como pueden ser los ataques cardíacos o la migraña, producto de la tensión y el esfuerzo que hace el cuerpo por mantenerse alerta en una situación tan trivial.

Las razones para tener pánico casi siempre están relacionadas con el segmento anterior, el de las fobias. El miedo o el pánico, manifestado en forma de ataques, no se pueden predecir. Pero, con ayuda de un Tratamiento eficaz para los ataques de pánico en Madrid, se puede prevenir de forma definitiva.

Desde chicos se puede sufrir de estos ataques de miedo. De hecho, hasta los 40 años, algunas personas no pueden suportar la tensión producida por estos malestares. Prevenir a tiempo, gracias a la ayuda psicológica, le dará mayor calidad de vida a la persona que hoy sufre de este trastorno psicológico. Es posible que, como casi siempre sucede, el miedo no esté ahí afuera, sino dentro de la persona.

Los enemigos silenciosos no deben enfrentarse solos

En el principio se comentaba cómo estas enfermedades son tratadas como algo normal, con una sensación de menosprecio que no tienen otras como la gripe o la fiebre. Sin embargo, son padecimientos que necesitan de cuidado, porque involucran a dos órganos principales, como lo son el cerebro y el corazón. Vitales en todo sentido, por lo que ser responsable con su correcto funcionamiento es el primer paso para encontrar una solución.

La ansiedad, la fobia y el pánico pudieran considerarse como enemigos silenciosos. Nadie, al ver a una persona con estos padecimientos, podrá deducir que tiene ansiedad, fobia o pánico. Son personas normales, sin ningún aparente malestar. Por eso, estos enemigos silenciosos atacan tan fuerte y dañan tan rápido. Por eso, es necesario contar con ayuda profesional y familiar cuanto antes.

La psicología acorta el camino hacia la solución definitiva

Todos los problemas psicológicos se pueden superar. A pesar de que puedan ser de carácter hereditario, la psicología ha avanzado hasta el punto de lograr terapias efectivas y de fácil aplicación en pacientes con fobias, miedo con trastornos de ansiedad. Contar con un Psicólogo en Madrid experto, o en el interior del país, es lo único que se requiere para afrontar cada uno de los problemas que se aquejan en torno a la psicología.

El tratamiento de la ansiedad, por ejemplo, es uno de los más solicitados. Muchos emprendedores y empresarios sufren constantemente de ansiedad al tomar las decisiones de su negocio. La presión es insoportable en algunos casos y sólo las terapias pueden hacer volver a los niveles normales. Algunas personas asocian momentos negativos de su niñez con el presente y sienten miedo. La psicología, en varias sesiones, puede ser el canalizador perfecto y la solución definitiva. Probar no cuesta nada, y los beneficios están a flor de piel, verificables en la experiencia de muchas personas que ya han tomado al toro por los cuernos.

