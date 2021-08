Bitstartups, la nueva plataforma de democratización del ecosistema startup con tecnología blockchain

Bit2me y Occam lanzan una Joint Venture bajo la dirección de Benjamín Sanchis y desarrollan la primera plataforma integral de acompañamiento e inversión en el ecosistema Startup

Después de seis meses de desarrollo tecnológico, finalmente la unión que dio pie a Roseta Dev. lanza su plataforma Bitstartups, que permitirá a emprendedores e inversores aunar fuerzas para el impulso de startups en búsqueda de capital riesgo.

"En Bitstartups tenemos una visión clara" – comenta su CEO Benjamín Sanchis – “convertirnos en la plataforma líder donde inversores y emprendedores puedan interactuar de una forma sostenible y justa”.

Durante los últimos años se ha podido observar un fuerte crecimiento de la inversión en el ecosistema startup. Por desgracia, este aumento de oportunidades de crecimiento no ha ido acompañado en la mayoría de casos de beneficios para los inversores.

Bitstartups tiene como meta proteger al ecosistema startup de la especulación que impide a los inversores y promotores de startups recoger el fruto de sus éxitos.

“De cada éxito, casi una decena de inversiones jamás se recuperan” – comenta Benjamín – “creemos que es necesario un espacio donde los inversores tengan mayores garantías de que su aportación a la startup está siendo lo más precisa posible a su riesgo y rentabilidad”.

Y con este objetivo, en Bitstartups han desarrollado una filosofía que permite a inversores y emprendedores poder aumentar sus probabilidades de éxito.

Entre su filosofía se encuentra un sistema de valoración de startups colaborativo ( metodología ALLIN), una fase de acompañamiento más ágil y rentable para las partes ( fase ReactUp) y una herramienta de crecimiento tan potente como eficaz ( sistema Push & Bye) todo ello aplicando la mentalidad Lean.

Su plataforma permite, gracias a la tecnología Blockchain y la tokenización generar una red de intercambio ágil, rápida y segura, que permite tanto a emprendedores como a inversores alcanzar sus objetivos de forma eficiente.

Además, entre los servicios que ofrece a sus startups se encuentra un extenso catálogo de servicios en tecnología, marketing y consultoría.

• En tecnología a través del desarrollo de software, SaaS, IA y por supuesto, blockchain.

• En marketing a través del desarrollo y ejecución de estrategias de email marketing, inbound Marketing, MK con influencers, MK de contenidos, producción audiovisual y posicionamiento SEO y SEM entre otras.

• En consultoría a través de una red de expertos en metodología Lean, Agile y expertise en el sector.

Por su parte, la comunidad Bitstartups está compuesta de inversores y expertos que auditan y aportan valor a las startups que participan a cambio de recompensas ajustadas a los éxitos de la comunidad.

"Si eres una startup en crecimiento y quieres prepararte para la captación de capital riesgo acompañado por una comunidad sostenible. Bitstartups es tu lugar.

Si eres un inversor y quieres aportar valor al ecosistema startup con las máximas garantías posibles de retorno. Esta es tu comunidad".

'¡These are Startups! ¡This is the moment!'

