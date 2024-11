Ciavarella Pneumatici elige ToolsGroup para revolucionar la planificación de su cadena de suministro

(Información remitida por la empresa firmante)

El principal distribuidor italiano de neumáticos pretende mejorar la previsión de la demanda, la gestión de inventarios y el servicio al cliente

Milán, 19 de noviembre de 2024.- ToolsGroup, líder mundial en software de planificación y optimización de la cadena de suministro, ha sido elegido por Ciavarella Pneumatici, uno de los principales distribuidores de neumáticos B2B de Italia, para mejorar sus procesos de planificación de la cadena de suministro. Esta asociación estratégica tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la planificación de la demanda, optimizar el rendimiento del inventario y elevar los niveles de servicio.



Ciavarella Pneumatici se ha establecido como una piedra angular en el panorama italiano de la distribución de neumáticos, sirviendo al mercado B2B con distinción. El enfoque dinámico de la empresa y su compromiso con la innovación han impulsado su expansión a cinco almacenes estratégicamente situados, lo que permite una cobertura completa del centro y el sur de Italia. El eficiente sistema de distribución de Ciavarella, junto con un personal altamente cualificado, permite una entrega rápida y puntual, estableciendo un nuevo estándar en el servicio al cliente dentro de la industria.



"En el dinámico mercado actual, nuestro objetivo es maximizar la satisfacción del cliente, al tiempo que mitigamos los riesgos de exceso de existencias y obsolescencia", afirma William Ciavarella, uno de los miembros de la familia fundadora. "La suite avanzada de planificación y optimización de la cadena de suministro de ToolsGroup será fundamental para perfeccionar nuestra estrategia de gestión de inventarios y mejorar nuestra ventaja competitiva. Estamos seguros de que la experiencia de ToolsGroup nos proporcionará el apoyo que necesitamos para navegar por las complejidades de nuestras operaciones en la cadena de suministro y ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes, manteniéndonos fieles a nuestro lema: 'Your way, Your Business'".



Las soluciones de ToolsGroup abordan los complejos retos de la cadena de suministro de Ciavarella Pneumatici, incluida la gestión de diversos proveedores y la previsión de la demanda de una amplia gama de productos, desde los de gama alta hasta los de baja rotación. El sistema tiene en cuenta variables críticas como las fluctuaciones estacionales, los distintos plazos de entrega de los proveedores y los ciclos de vida de los productos. La suite de ToolsGroup, que incluye los módulos de Planificación de la Demanda, Optimización del Inventario y Reposición, ayudará a Ciavarella a optimizar los niveles de stock en toda su red. Mediante algoritmos avanzados, el sistema reducirá la complejidad, calculará los objetivos de stock óptimos, reducirá el inventario y mejorará el posicionamiento de las existencias. Se espera que esto minimice el capital circulante y aumente los niveles de servicio, reforzando la posición de Ciavarella en el sector de la distribución de neumáticos.



Inna Kuznetsova, CEO de ToolsGroup, comentó sobre la asociación: "Estamos encantados de colaborar con Ciavarella Pneumatici, una empresa que comparte nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en la gestión de la cadena de suministro. Nuestras soluciones basadas en IA permitirán a Ciavarella navegar por las complejidades de la industria del neumático, permitiéndoles tomar decisiones basadas en datos que optimicen el inventario, mejoren la precisión de las previsiones y, en última instancia, aumenten la satisfacción del cliente. Esta asociación subraya la dedicación de ToolsGroup a ofrecer tecnología de vanguardia que impulsa resultados empresariales tangibles en mercados desafiantes".



Sobre Ciavarella Pneumatici

Ciavarella Pneumatici es una empresa nacional líder en la distribución y venta de neumáticos, que atiende principalmente al mercado B2B. Como uno de los distribuidores de neumáticos más importantes de Italia, Ciavarella ha ampliado su alcance para abarcar cinco almacenes, proporcionando un amplio servicio en todo el centro y el sur de Italia. Distinguida por su enfoque joven, dinámico y orientado a la innovación, Ciavarella responde con rapidez a las necesidades de los clientes gracias a su personal altamente cualificado. La red de almacenes distribuidos de la empresa garantiza un sistema de distribución eficaz con servicios de entrega rápidos y puntuales, incluso dos veces al día. Respaldada por una fuerza de ventas competente y profesional, Ciavarella ofrece estrategias de consultoría técnica y comercial altamente competitivas, encarnando su lema: 'Your way, Your Business'



Sobre ToolsGroup

Las innovadoras soluciones basadas en IA de ToolsGroup permiten a minoristas, distribuidores y fabricantes navegar por la incertidumbre de la cadena de suministro. Las suites de planificación de la cadena de suministro y el comercio minorista potencian un nuevo nivel de toma de decisiones inteligente y desbloquean potentes mejoras empresariales en la precisión de las previsiones, los niveles de servicio y el inventario, lo que permite deleitar a los clientes y alcanzar los KPI financieros y de sostenibilidad. Más información: www.toolsgroup.com.







Contacto

Nombre contacto: Escalate PR para ToolsGroup

Descripción contacto: Escalate PR para ToolsGroup

Teléfono de contacto: 914-610-0221