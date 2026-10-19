La digitalización comercial y la inteligencia artificial, asignaturas pendientes en alimentación y bebidas

La digitalización comercial en sector alimentación - WolfCRM

(Información remitida por la empresa firmante)

Solo el 33% de las empresas de Alimentación y el 27% de las de Bebidas utiliza inteligencia artificial, según un estudio de WolfCRM realizado entre 300 empresas del sector. A pesar de que el 53% de las empresas de Bebidas toma pedidos directamente en ruta, el uso de aplicaciones de preventa sigue siendo minoritario

Madrid, 19 de octubre de 2026.- La adopción de tecnología en las empresas de alimentación y bebidas avanza a dos ritmos en España. Mientras la gran mayoría utiliza programas especializados para gestionar áreas como facturación y administración a través de diferentes sistemas de gestión empresarial (ERP), la digitalización de los equipos de ventas y el uso de la inteligencia artificial siguen siendo asignaturas pendientes.



Así lo refleja el estudio de mercado elaborado por WolfCRM, empresa líder en el desarrollo de software de gestión comercial para la industria de alimentación y bebidas, realizado en septiembre de 2026 a partir de encuestas a más de 300 compañías del sector.



Equipos comerciales sin herramientas digitales especializadas

El 85% de las empresas de alimentación y bebidas consultadas dispone de un departamento comercial propio (con equipos de entre 5 y 10 vendedores de media), sin embargo, el 58% de ellas no utiliza ningún programa para gestionar sus relaciones comerciales y ventas. En la práctica, esto supone que más de la mitad de las compañías confía la relación con sus compradores a agendas de papel, hojas de cálculo o la propia memoria del vendedor, sin contar con datos en tiempo real. Esta falta de digitalización limita la capacidad del sector para analizar información clave, prever oportunidades y optimizar sus procesos de venta.



Aunque el 34% de las empresas de alimentación y el 41% de las de bebidas afirma disponer de un programa para gestionar las relaciones comerciales, el análisis revela una acusada "falsa digitalización" ya que la gran mayoría de las empresas consultadas depende únicamente de información básica dentro de su propio sistema de gestión (ERP) o herramientas internas limitados. En este sentido, casi la mitad de los encuestados en Alimentación (48%) y un 27% en Bebidas no sabe precisar qué software de gestión comercial utiliza su propia empresa.



La inteligencia artificial, asignatura pendiente en el sector

Uno de los datos más llamativos del estudio es la baja penetración de la inteligencia artificial en el día a día de estas industrias:



• Alimentación: solo el 33% de las empresas afirma utilizar alguna tecnología de IA.

• Bebidas: la cifra desciende al 27%, situando a la industria de bebidas entre las más rezagadas en adopción digital avanzada.



Entre las empresas que sí emplean IA, el uso se limita principalmente a herramientas conversacionales genéricas como ChatGPT (que acapara más del 50% de las menciones en Bebidas) y Microsoft Copilot en Alimentación. Sin embargo, la aplicación de IA nativa orientada a predecir oportunidades de venta, automatizar tareas o analizar el comportamiento del cliente es casi inexistente.



"Existe un claro desfase entre las herramientas que utiliza la fuerza de ventas en la calle y la tecnología disponible en el mercado. Muchas empresas creen estar digitalizadas por tener un programa de facturación, pero sus comerciales siguen perdiendo entre un 15% y un 45% de su tiempo en tareas administrativas manuales", señala Manuel García, CEO de WolfCRM. "La incorporación de inteligencia artificial aplicada directamente al flujo de venta no es un lujo futuro, sino la palanca clave para ganar eficiencia y acelerar el ciclo de venta en un mercado tan competitivo como el de la alimentación".



De la inteligencia artificial a decisiones comerciales más inteligentes

La aplicación de tecnología a los procesos de venta ya permite obtener mejoras operativas concretas. Según las estimaciones internas de WolfCRM, el uso de software especializado para gestionar la actividad comercial puede suponer un ahorro aproximado de 10 horas semanales por usuario, al agilizar tareas habituales de gestión y seguimiento.



WolfCRM ya dispone de integraciones que trasladan estas capacidades al trabajo diario de las empresas de alimentación y bebidas. La toma de pedidos por voz permite a los comerciales dictarlos y trasladarlos al sistema, reduciendo la necesidad de introducir manualmente cada línea de producto.



El análisis de ventas permite identificar qué productos tienen mayor rotación y cuáles aportan más margen, mientras que las herramientas de gestión del punto de venta (GPV) pueden analizar imágenes de los lineales para detectar productos ausentes, registrar precios y comparar el posicionamiento de distintas marcas.



En el canal HORECA, el análisis automatizado de las cartas de los establecimientos ayuda a identificar restaurantes en los que determinados productos pueden encajar, comparar precios y detectar nuevas oportunidades comerciales.



Estas aplicaciones muestran cómo la tecnología comercial puede ir más allá del registro de pedidos y clientes: permite transformar los datos en información útil para decidir qué vender, a quién visitar y qué oportunidades priorizar.



Venta en ruta y movilidad: el reto de la preventa

El informe pone también de relieve la alta necesidad de movilidad en la vertical de Bebidas, donde el 53% de las empresas toma pedidos directamente en ruta o a pie de calle, frente al 38% del sector de Alimentación.



Pese a esta exigencia operativa, la adopción de aplicaciones especializadas de preventa o movilidad sigue siendo mínima. Hasta un 10% de las empresas continúa gestionando los pedidos en calle de forma manual, telefónica o mediante correo electrónico, provocando ineficiencias y pérdida de trazabilidad comercial.



Sobre WolfCRM

WolfCRM es una empresa española especializada en software CRM para redes comerciales. Fundada en 2015 y con presencia en todo el territorio nacional, lleva más de una década ayudando a las empresas a mejorar su manera de vender y relacionarse con sus clientes.

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