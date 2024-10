Disponible ONLYOFFICE Docs 8.2 con edición colaborativa de PDF, interfaz renovada y rendimiento optimizado

(Información remitida por la empresa firmante)

Singapur, 17 de octubre

La última versión de la suite de oficina de código abierto llega con unas 30 nuevas características y más de 500 correcciones de errores

Los desarrolladores de ONLYOFFICE Docs (www.ONLYOFFICE.com) han lanzado la versión 8.2 de sus editores en línea con múltiples novedades. Diseñado con la colaboración en mente, el editor de PDF nativo ahora permite la coedición y la firma de formularios PDF. Otras mejoras incluyen una interfaz rediseñada, carga de archivos más rápida, implementación sin tiempo de inactividad, códigos de campo, soporte de escritorio para pantallas táctiles, soporte RTL y desplazamiento suave en hojas de cálculo, entre otras.



Colaboración en PDF para un trabajo en equipo más eficiente

El equipo de ONLYOFFICE continúa perfeccionando su editor de PDF nativo. A partir de esta versión, la coautora está disponible para archivos PDF. Por defecto, la coedición estricta (colaboración con bloqueo de párrafos) está habilitada al cambiar al modo de edición. Esto significa que los cambios se guardan al pulsar el botón "Guardar". Para habilitar la coedición en tiempo real, los usuarios solo necesitan seleccionar el modo rápido.



Firmas para formularios PDF

Está disponible la primera versión de las firmas para formularios PDF. La versión actual permite firmar formularios PDF insertando una imagen. En las próximas actualizaciones, los desarrolladores mejorarán esta función y agregarán más tipos de inserción de firmas, incluidas las firmas digitales, que ya están disponibles en la aplicación de escritorio de ONLYOFFICE.



Interfaz renovada

La interfaz actualizada para todos los editores está disponible en ONLYOFFICE Docs 8.2. A partir de ahora, los usuarios pueden decidir si mostrar las pestañas en estilo relleno o de línea. Además, es posible aplicar el color de la barra de herramientas como color de fondo para las pestañas. Para aquellos que no desean distracciones de colores en la interfaz del editor y no quieren usar el tema oscuro, se ha añadido la opción de establecer un tema gris.



Rendimiento optimizado

Para acelerar la apertura de los editores, los desarrolladores de ONLYOFFICE han optimizado los scripts de carga. Abrir archivos es hasta un 21% más rápido en comparación con la versión anterior. Otra mejora es la implementación de cero tiempo de inactividad para ONLYOFFICE Docs entregado como Shards de Kubernetes. Este tipo de actualización permite actualizar los editores sin tener que sacarlos de línea.



Códigos de campo y colaboración mejorada en el editor de documentos

La última versión incluye una herramienta útil para agilizar la creación de documentos. Los códigos de campo, o marcadores especiales, permiten actualizar automáticamente los datos cambiantes en los documentos, como números de página, nombres de autores, fechas y horas.



Otras novedades en el editor de documentos incluyen la opción de resaltar texto eliminado en el historial de versiones, inserción de texto desde fuentes externas y preajustes de numeración en árabe.



Cálculos iterativos y desplazamiento suave en el editor de hojas de cálculo

Con la opción de cálculo iterativo activada, los usuarios pueden especificar cuántas veces, o iteraciones, el editor de hojas de cálculo recorre una cadena de fórmulas para calcular un resultado, normalmente para converger en un resultado de precisión aceptable.



A solicitud de los usuarios, los desarrolladores han corregido el comportamiento de desplazamiento. Ahora es más cómodo desplazarse en hojas, especialmente en archivos grandes que contienen celdas con múltiples líneas.



Dibujo en diapositivas y transición aleatoria en presentaciones

Durante una presentación, el lápiz digital permite dibujar en la pantalla en un solo color para resaltar puntos importantes o ilustrar conexiones. Para aquellos que desean agregar un poco de espontaneidad a las diapositivas, se ha implementado la transición aleatoria. Esto significa que cualquiera de los efectos de transición disponibles te aplicará a las diapositivas en orden aleatorio, cada vez que se inicie la presentación.



RTL y localización

ONLYOFFICE está constantemente mejorando la localización de los editores para hacer que la suite sea disponible para todos los usuarios en todo el mundo.



Refinar el soporte RTL es una de las direcciones más importantes. Así, la versión 8.2 incluye soporte RTL en el editor de hojas de cálculo, con alineación correcta de las celdas en la hoja.



Además, la versión 8.2 trae localización en hebreo, diccionarios actualizados y mejoradas opciones de corrección ortográfica para todos los idiomas.



Más mejoras útiles en todos los editores

Entre las mejoras adicionales disponibles para los usuarios en ONLYOFFICE Docs 8.2 se encuentran tablas dinámicas mejoradas y gráficos Smart Arts, la capacidad de agregar campos personalizados en la sección de información del archivo, y tipos de gráficos como Histograma, Cascada y Embudo para visualizar.



Aplicación de escritorio actualizada

ONLYOFFICE Desktop Editors, una aplicación gratuita para trabajar con archivos locales en Windows, Linux y macOS, también se ha actualizado a la versión 8.2. Junto con las mejoras de la versión en línea, la aplicación ofrece soporte para pantallas táctiles y vista previa de archivos CSV locales, entre otras características.



Sobre ONLYOFFICE Docs:

ONLYOFFICE es un proyecto de código abierto enfocado en el procesamiento de documentos avanzado y seguro. Con más de 15 millones de usuarios en todo el mundo, es un innovador probado en el mercado de software ofimático en línea.



La suite de oficina compatible con el RGPD incluye editores web para documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios y archivos PDF. ONLYOFFICE Docs es totalmente compatible con archivos OOXML y proporciona a los usuarios cientos de herramientas de formato y estilo junto con múltiples funciones de colaboración. Los editores están equipados con modos de coedición en tiempo real y con bloqueo de párrafos, comentarios y revisiones, chat integrado e historial de versiones.



La suite se puede conectar a múltiples plataformas en la nube como WordPress, Jira, Moodle, Odoo, Seafile, ownCloud, Confluence, Nextcloud etc., mediante aplicaciones de integración (https://apo-opa.co/4hbo8LI) listas para usar proporcionadas por ONLYOFFICE y sus socios oficiales. Otra opción de integración es usar el protocolo WOPI.



ONLYOFFICE se puede implementar en cualquier plataforma, incluidos Windows, Linux, macOS, Android, iOS, así como en cualquier dispositivo. Un único motor para las versiones en línea, móvil y de escritorio (https://apo-opa.co/3YsV9f2) garantiza un cambio fluido del trabajo sin conexión a Internet y viceversa.







