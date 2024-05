Dos nuevos superyates para The Ritz-Carlton Yacht Collection

(Información remitida por la empresa firmante)

The Ritz-Carlton Yacht Collection, la rama de yates de lujo de la hotelera Ritz-Carlton, ha iniciado una nueva era de cruceros, ofreciendo una experiencia de ultralujo diseñada para viajeros que buscan viajes altamente personalizados con una inmersión cuidadosa en las culturas de cada destino

Con el debut de Evrima en octubre de 2022, su superyate inaugural, la colección ya ha dejado una impresión duradera en el mundo del viaje de lujo. A medida que continúa expandiéndose, con dos nuevos superyates en construcción, Ilma y Luminara, que zarparán en septiembre 2024 y 2025 respectivamente, The Ritz-Carlton Yacht Collection sigue comprometido a ofrecer experiencias inolvidables.



El lanzamiento de The Ritz-Carlton Yacht Collection marcó la primera vez que una marca de hoteles de lujo entró en la categoría de cruceros. Basado en el legendario servicio de The Ritz-Carlton y diseñado para fusionar sin esfuerzo el estilo de vida relajado de unas vacaciones en yate con la experiencia inmersiva de un resort de lujo, The Ritz-Carlton Yacht Collection armoniza diseño contemporáneo, programas cuidadosamente seleccionados tanto a bordo como en tierra, y servicio personalizado.



Los viajeros disfrutan de una de las más altas proporciones de tripulación por huésped y espacio por huésped en la categoría de cruceros, asegurando atención personalizada y amplio espacio para relajarse y disfrutar del viaje.



Los nuevos superyates Ilma y Luminara

Ilma, que significa "agua" en maltés, es el segundo superyate de The Ritz-Carlton Yacht Collection, que zarpará en septiembre de 2024. El Ilma acomodará hasta 448 huéspedes y contará con 224 suites llenas de luz, todas con terrazas privadas.



Revelará dos nuevas y espaciosas categorías de suites superiores de más de 93 metros cuadrados de tamaño. Además, el Ilma incluirá cinco restaurantes, seis bares, una bodega de vinos, un espacio dinámico al aire libre para entretenimiento y tomar el sol en la cubierta superior, y espacios característicos que se encuentran también en el Evrima, como una marina expandida y un Ritz-Carlton Spa.



Complementando los itinerarios que disfrutan los viajeros en Evrima, el Ilma visitará el Mediterráneo, el norte de Europa y el Caribe, prometiendo escapadas cautivadoras. Comenzará a navegar a finales de noviembre de este año por el Caribe. En abril de 2025, se trasladará al Mediterráneo, y a finales de junio de 2025, se dirigirá hacia el norte de Europa. Ofrecerá itinerarios de 5 hasta 12 noches a partir de 4800 € por persona.



Diseñado para satisfacer el deseo de aventura de los viajeros, el Luminara, la tercera incorporación a la flota, realizará su viaje inaugural en julio de 2025 en el Mediterráneo. Ofrecerá itinerarios de 7 noches a partir de 8900 € por persona.



Derivado del latín, que significa "luz", este superyate ofrecerá un retiro espacioso para hasta 452 huéspedes en 226 amplias suites, cada una con su terraza privada con vistas al mar.



Dando la bienvenida a los viajeros con comodidades superiores para los huéspedes, la experiencia a bordo contará con una excelente gastronomía cuidadosamente seleccionada y en constante evolución, una extensa colección de vinos, un spa exclusivo de Ritz-Carlton, y una marina dinámica expandida que proporciona acceso directo y sin problemas al mar.



Manteniendo el compromiso de The Ritz-Carlton con experiencias enriquecedoras y servicio legendario, Luminara asegura un viaje íntimo con una de las más altas proporciones de personal y espacio.



