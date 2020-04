Una empresa española pionera en el desarrollo de sistemas de desinfección contra el COVID-19

Unos ingenieros de Alicante han desarrollado la primera torre de luz ultravioleta fabricada en España que desinfecta aire y superficies contaminadas con Coronavirus y otros patógenos similares y que ya se está utilizando en algunos hospitales

Es evidente que el COVID-19 ha cambiado muchas cosas. Las trágicas cifras de fallecidos a la largo del mundo no son sólo cifras. Son personas con nombres, apellidos, y con historias detrás. Las consecuencias de la crisis económica que se está generando todavía son impredecibles. Pero ante esta situación desoladora siempre hay historias de esperanza. De personas que intentan sacar lo mejor de sí mismas para darle la vuelta a la adversidad.



Eso es lo que están haciendo Javier, Vicente y Jose Gabriel, tres emprendedores que ante la situación que se planteó con la llegada del Coronavirus, han trabajado día y noche para crear Modisy, la primera empresa Española en fabricar una torre móvil de desinfección basada en tecnología de luz ultravioleta que ya se está probando en un hospital nacional, mientras que se no dejan de recibir pedidos para clínicas privadas, dentistas, industrias, etc.



En palabras de Javier Gracia, CEO de Cobots Ingeniería, la empresa tecnológica de la que surge Modisy: “Se trata de una tecnología poco utilizada en Europa pero que trabaja con un eficacia del 99,9% en la eliminación de todo tipo de patógenos, incluido el COVID, y de manera limpia, ecológica, sin olor y que no deja residuos.”



Las aplicaciones de esta tecnología son ilimitadas y van más allá del COVID-19 por eso, la joven empresa se encuentra en proceso constante de diseño y lanzamiento de nuevos productos al mercado para proveer de soluciones de desinfección a todos los sectores afectados no solo a clínicas y hospitales. Y es que, “no será raro que cada vez con más frecuencia empecemos a encontrar es tipo de dispositivos en farmacias, comercios, restaurantes o en incluso en hogares”, afirman desde Modisy.



De momento, Modisy ya se ha situado a la cabeza de la innovación Europea en sistemas de desinfección y se plantean entrar pronto en el mercado norteamericano y canadiense, de donde venían hasta ahora los productos utilizados en España, como por ejemplo el que se usa en la Universidad de Navarra.



"Nos hemos centrado en dar soluciones de desinfección al alcance de todos los bolsillos".







