Las empresas españolas en EEUU pueden recurrir a visados E-1 y E-2 ante el encarecimiento propuesto del OPT

Las empresas españolas con presencia en Estados Unidos pueden es - Istockphoto

(Información remitida por la empresa firmante)

Tal como indican desde Juris Magister, las compañías de titularidad española con filiales en Estados Unidos pueden estudiar estas vías para incorporar profesionales españoles a sus equipos directivos y especializados

Madrid, 14 de octubre de 2026.- La propuesta de la Administración Trump de imponer nuevas tasas al programa Optional Practical Training (OPT), utilizado por estudiantes internacionales con visado F-1 para trabajar en Estados Unidos tras finalizar sus estudios, puede llevar a las empresas españolas con presencia en el país a revisar sus estrategias de contratación y explorar nuevas vías de acceso al talento cualificado.



En este contexto, los visados E-1 y E-2 pueden ser una alternativa para las empresas estadounidenses de titularidad española que necesitan incorporar profesionales de nacionalidad española en puestos ejecutivos, de supervisión o que exijan cualificaciones esenciales para su actividad.



La propuesta de norma publicada en el Federal Register el 8 de octubre de 2026 contempla una tasa de 70.000 dólares para la participación inicial en el OPT y de 30.000 dólares para participaciones posteriores. La iniciativa se encuentra en fase de tramitación y no constituye todavía una norma definitiva. Aunque el coste propuesto recaería sobre las instituciones educativas correspondientes, su posible impacto en la contratación de talento internacional invita a las empresas a evaluar otras alternativas legales.



Las empresas de titularidad española con presencia en Estados Unidos tienen una oportunidad para revisar sus estrategias de contratación internacional y aprovechar el talento de profesionales españoles con una sólida preparación académica y especializada. Los visados E-1 y E-2 pueden facilitar la incorporación de determinados perfiles a sus operaciones estadounidenses, siempre que se cumplan los requisitos legales de cada categoría, señala Luis Agramunt, socio fundador de Juris Magister Abogados.



Los visados E-1 y E-2 como alternativa

El visado E-1 está vinculado al comercio internacional sustancial, principalmente entre España y Estados Unidos, mientras que el E-2 se fundamenta en una inversión sustancial en una empresa estadounidense real y operativa.



Ambas categorías permiten, bajo determinadas condiciones, incorporar empleados españoles para desempeñar funciones ejecutivas, de supervisión o puestos que requieran conocimientos especializados esenciales para la actividad empresarial.



Esta posibilidad resulta especialmente relevante para compañías españolas con filiales, inversiones o actividad comercial en Estados Unidos que necesitan reforzar sus equipos con profesionales cualificados.



La clave consiste en identificar candidatos cuya nacionalidad, preparación y funciones encajen en los requisitos de estas categorías, así como empresas cuya titularidad y actividad permitan acogerse a ellas.



Una oportunidad estratégica para las empresas españolas

Aunque no sustituyen de manera general al programa OPT, los visados E-1 y E-2 pueden formar parte de una estrategia más amplia de contratación y movilidad internacional.



Anticiparse a los cambios regulatorios permite a las empresas diversificar sus opciones de contratación y reforzar su competitividad en el mercado estadounidense.



Sobre Juris Magister Abogados

Juris Magister está especializada en migración de negocios, inversión y movilidad empresarial entre España y Estados Unidos. Su socio fundador, Luis Agramunt, dirige la estrategia migratoria de la firma y, desde hace más de treinta años, supervisa personalmente la preparación y presentación de expedientes ante la Embajada de Estados Unidos en Madrid.

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