Fujitsu y YouForget.me impulsan un modelo de protección digital de menores en la educación pública

Firma acuerdo - Fujitsu

(Información remitida por la empresa firmante)

El objetivo de esta alianza es incorporar al sector educativo público la plataforma de prevención, detección y remediación de riesgos digitales desarrollada por YouForget.Me, con el respaldo de la experiencia de Fujitsu en el ámbito de las Administraciones Públicas

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Fujitsu y Youforget.me han firmado un acuerdo de colaboración para incorporar Mi Huella Digital, la plataforma de protección digital de menores de Youforget.me, a la oferta de Fujitsu para las administraciones públicas españolas.



Mi Huella Digital incluye ocho funciones concretas: formación certificada para alumnado, profesorado y familias; un indicador de bienestar digital por centro; detección voluntaria de riesgos, siempre con consentimiento explícito; remediación guiada ante incidentes; gestión de expedientes conforme a la Ley Orgánica LO 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, denominada LOPIVI; un panel de supervisión para la administración educativa; trazabilidad auditable de cada actuación; y acceso mediante app para menores y familias. Y todo esto con la más absoluta seguridad, ya que solo analiza información ya pública sin acceder a contraseñas ni conversaciones privadas.



Un menor no necesita que le expliquen la teoría de la protección digital, necesita que alguien la haga real en su colegio. La alianza representa un cambio de mentalidad: la protección digital de menores deja de ser una responsabilidad fragmentada entre centro, familia y plataformas, para convertirse en un ecosistema coordinado donde cada actor conoce su rol.



En qué consiste la alianza

La alianza responde a una pregunta fundamental: ¿cómo convertir la protección digital de menores de una aspiración regulatoria en una realidad operativa? y combina la experiencia de Youforget.me en el soporte al cumplimiento de la LOPIVI, plasmada en su tecnología core Mi Huella Digital, con las capacidades digitales de Fujitsu de escalabilidad, ciberseguridad e integración con las plataformas públicas, así como con su experiencia en la gestión de proyectos de gran alcance para la ciudadanía.



El valor añadido: llevar una tecnología ya validada en el mercado privado a la escala del sector público, apoyándose en los más de 50 años de experiencia de Fujitsu en la transformación digital de la administración española.



Con una vocación de escalado nacional hacia los responsables educativos de las diferentes Comunidades Autónomas y la capacidad operativa de Fujitsu, la alianza promete multiplicar el impacto de Mi Huella Digital llevando protección digital de calidad a decenas de miles de menores en educación pública. Un compromiso compartido con la transformación responsable de la educación digital en España, donde la tecnología y la humanidad convergen en el propósito común de proteger a quienes menos defensa tienen en el mundo digital.



Ayuda al cumplimiento de una obligación legal ya activa

Según datos de la Comisión Europea, 2026, un 71% de europeos está preocupado por el ciberacoso - el acoso que sufren los menores en línea -, y un 70% teme la captación en línea y la explotación sexual de menores.



En España, la LOPIVI (LO 8/2021) obliga a los centros educativos a contar con un Coordinador de Bienestar y Protección del Alumnado, una exigencia legal cuya implementación real sigue siendo desigual. La colaboración entre Youforget.me y Fujitsu busca ayudar a las instituciones a cerrar esa distancia entre la norma y su aplicación efectiva, con vocación de proyección en toda España.



Una solución que funciona

En escuelas privadas se ha validado un 60% de reducción del tiempo respuesta del coordinador ante situaciones críticas, 85% de incremento en la detección temprana, un 100% cumplimiento LOPIVI, con una media de 72h entre la detección-actuación.



Con un alcance de más de 10.000 menores, la eficacia en la retirada de contenidos solicitados ha sido de un 99% durante 2025 con más de 18.000 solicitudes completadas.



Daniel López, CEO de Youforget.me, resume así el sentido de la alianza: "Youforget.me trae la innovación, el conocimiento profundo de los desafíos de menores y familias, y una plataforma de tecnología propia que es referencia en el sector. Fujitsu trae la experiencia de haber trabajado con cientos de administraciones públicas, la capacidad de implementación a gran escala, y la comprensión de los procesos y requisitos del sector público español. Juntos no somos mejores en hacer lo que cada uno hace, sino que habilitamos algo que antes no era posible: llevar protección digital de calidad a cada centro educativo, cada familia, cada menor en España".



Por su parte, Patricia Úrbez, Directora General del Sector Público, Defensa y Seguridad Nacional de Fujitsu, añade: "En Fujitsu entendemos que la transformación digital del sector público no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la vida de los ciudadanos. Queremos proteger a quienes menos voz tienen: los menores en el mundo digital. Esta alianza con Youforget.me refleja exactamente nuestro compromiso: tecnología responsable y ética, implementada con rigor, guiada por equipos que entienden tanto la tecnología como el contexto humano y regulatorio. Esta alianza es un catalizador real de la protección digital en educación pública española".

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

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