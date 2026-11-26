Funditec impulsa la cooperación entre España y Filipinas para combatir las bacterias multirresistentes en el agua - Funditec

La experiencia y el desarrollo de todas las áreas de Funditec, especialmente de circularidad de agua, hace posible una colaboración entre España y Filipinas en materia de I+D

La delegación de Makati realiza una visita oficial a la sede del centro de investigación español para generar sinergias en el desarrollo de proyectos bilaterales de salud, tecnología y ciencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2026.- Funditec abre la vía de la cooperación tecnológica con el Sudeste Asiático gracias a un proyecto que busca proteger el ciclo del agua contaminada y cuidar de la salud de la población ante las bacterias multirresistentes.

La delegación de Makati ha realizado una visita oficial a la sede del centro de investigación español con el objetivo de hallar soluciones reales para la ciudad y desarrollar un proyecto conjunto. La misión de Funditec Research, además de presentar el desarrollo internacional en Asia, ha sido acercar el ecosistema de innovación en España, incorporando dicha visita en la agenda institucional en coordinación con el CDTI.

La problemática de las aguas filipinas tiene su raíz en la densidad de la ciudad, el clima tropical y la concentración elevada de centros sanitarios como el de Makati. Para los expertos, es prioritario actuar y reducir la alta carga de bacterias resistentes, de los genes de resistencia y de los residuos de los antibióticos que se mezclan en el colector general. La protección incide directamente en la salud de la población ante las grandes amenazas sanitarias globales. El director de Funditec Research, Gonzalo Álvarez Marañón, explica que la propuesta presentada desde el centro español es una infraestructura que protege el ciclo del agua y que se basa en la anticipación ya que “pasa del tratamiento reactivo a una intervención temprana de los focos críticos”.

El liderazgo científico de Funditec tanto en sus divisiones de trabajo y la experiencia acumulada en el desarrollo de proyectos europeos de circularidad del agua, como son Resurgence y Waterproof, han posicionado al centro para iniciar esta alianza entre España y Asia.

Al margen de esta propuesta concreta, esta primera visita permite generar nuevas sinergias para el desarrollo de proyectos bilaterales entre Funditec y Filipinas. De hecho, el proyecto que protege el ciclo del agua sería la punta del iceberg porque Funditec ampliará la colaboración con Asia en el campo de la monitorización ambiental, la ciberseguridad de la infraestructura urbana y en la valorización de residuos. Propuestas todas ellas de las divisiones de salud, ciencias y digital del centro de investigación aplicada.

Para Funditec esta colaboración supone un reto de I+D con financiación pública de ambos países y con la presencia de socios industriales por ambos lados. Los programas de cooperación impulsados por el CDTI y el homólogo filipino PCIEERD logran que las conversaciones institucionales en proyectos financiados con compromiso industrial y como reconoce Álvarez Marañón “sin ese marco la mayor parte de este tipo de visitas no suelen ir más allá de un memorando de entendimiento”.

SOBRE FUNDITEC

Funditec es una fundación tecnológica con más de 20 años de trayectoria, acreditada como centro tecnológico desde 2021, con sedes en Madrid y Barcelona, y un equipo de más de 120 investigadores. Desde su creación en 2003, Funditec ha trabajado en más de 250 proyectos de innovación en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la salud, los materiales avanzados o la ciberseguridad.

Actualmente, es socio preferente de CDTI y de la Comisión Europea en programas como Horizonte Europa o el Fondo Europeo de Defensa. Su estructura combina dos grandes áreas: Investigación (como centro tecnológico acreditado) e Innovación (a través de sus unidades Innova, Intelligence y Defence), lo que le permite abordar tanto proyectos públicos como colaboraciones con la industria.

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