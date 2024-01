Gestilar culmina sus promociones de la Operación Mahou-Calderón

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto se ha realizado en colaboración con el fondo Azora y ha supuesto una inversión total de más de 150 Millones de Euros.

Se trata de 223 unidades en formato BtS y 160 en BtR, estas últimas adquiridas por el fondo Abrdn para su gestión.

River Park es un proyecto de referencia en el entorno Mahou-Calderón, la zona de desarrollo por excelencia del centro de Madrid, por su arquitectura singular y las altas calidades de las viviendas construidas.

Los dos edificios de River Park se han diseñado conforme a los altísimos estándares en materia de sostenibilidad y eficiencia energética que exige la certificación BREEAM GOOD.

Madrid, 9 de enero de 2024. El singular y, hasta la fecha, último gran proyecto de regeneración urbana de la ciudad de Madrid, en el entorno Mahou-Calderón, es ya una realidad. El nuevo y vanguardista polo residencial del centro de Madrid ve como culminan las obras de las diferentes promociones del ámbito.

Y entre estas promociones han llegado a su finalización y entrega River Park I y II, las promociones de Gestilar en este exclusivo espacio, anteriormente ocupado por el estadio Vicente Calderón, que suman un total de 383 viviendas tanto para la venta como para alquiler.

Ambos proyectos han sido desarrollados por la promotora, fundada y presidida por Javier García- Valcárcel, para el fondo Azora y han supuesto una inversión total de más de 150 millones de euros en su conjunto. Las 223 viviendas de River Park I han sido destinadas a la venta a clientes finales, mientras que las 160 destinadas al alquiler de River Park II han sido adquiridas por Abrdn para su posterior puesta en el mercado.

El atractivo singular de este proyecto reside en la combinación de la mejor ubicación de la zona -en primera línea del parque Madrid Río- con la cuidada arquitectura y diseño de los proyectos, a los que se suman unas excelentes calidades con amplias dotaciones comunes que incluyen, entre otros equipamientos, gimnasio y piscina.

El proyecto se encuentra dotado de la certificación BREEAM GOOD, uno de los sellos internacionales más prestigiosos en materia de sostenibilidad, lo que garantiza unos edificios y viviendas con una declarada eficacia en lo relativo a consumos energéticos, en línea con los valores corporativos de Gestilar que incluyen el máximo respeto al cuidado de nuestro entorno y el medioambiente.

River Park se ha ideado de acuerdo a criterios eco-sostenibles. Así, las viviendas dispondrán de Calificación Energética A, lo que supone una disminución de emisiones de CO2 y una reducción significativa de la demanda energética del edificio.

La promoción River Park se configura como una palanca importante para la revitalización de la zona del Calderón. El conjunto River Park se sitúa frente a Madrid Río, pulmón vegetal de la ciudad con una superficie verde de más de 232.000 m2. Su entorno único para vivir hace posible habitar un espacio natural sin renunciar a los servicios y privilegios que la ciudad ofrece. La promoción cuenta entre sus equipamientos con exclusivas instalaciones comunitarias que incluyen pista de pádel, piscina para adultos y niños, carril de nado, área infantil, sala comunitaria, work space, gimnasio o zonas ajardinadas entre otros.

Diseñado por el prestigioso Estudio Touza, River Park ha sido pensado para dar respuesta a las necesidades de un comprador cada vez más exigente y habituado a nuevas tendencias que demanda practicidad, sostenibilidad y acabados de primera calidad. Su diseño moderno y arquitectura de vanguardia presentan espacios amplios, luminosos y funcionales. Todas las viviendas miran al exterior a través de ventanales con carpinterías y acristalamientos de alta eficiencia térmica; la mayoría de estos pisos disponen de una terraza en transición directa y continua desde el salón, garantizando el máximo disfrute y comodidad.

Con la finalización de River Park, Gestilar ha contribuido a uno de los más ambiciosos proyectos de rehabilitación urbana de Madrid, que ha supuesto el traslado del Estadio Vicente Calderón a una ubicación de más sencillo acceso y movilidad y la recuperación de este entorno como un nuevo espacio residencial en el centro de la ciudad que disfruta de un lugar privilegiado y de todo lo que ofrece Madrid Río.

Para Raúl Guerrero, Consejero Delegado de Gestilar, “con la finalización de nuestras promociones de River Park culmina nuestra participación en el entorno Mahou-Calderón, uno de los planes más ambiciosos desde el punto de vista urbanístico de la ciudad de Madrid. Nos sentimos enormemente orgullosos de haber tenido la oportunidad de formar parte de un proyecto de regeneración urbana como este -que supone además la prolongación del emblemático Madrid Río- que, por su singularidad, no volverá a repetirse a corto o medio plazo y, por tanto, es todo un reto profesional a la vez que el sueño de cualquier promotor. ”

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa.

