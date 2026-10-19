ISOTools-ESG Innova concluye la gira presencial ISO NEXT sobre las normas ISO 9001:2026 e ISO 14001:2026

ESG Innova cierra en septiembre la gira presencial ISO NEXT - ISOTools-ESG Innova Group

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa reunió en siete encuentros a expertos en calidad y medioambiente para abordar los cambios normativos y los plazos de transición tras el lanzamiento de la nueva plataforma ESG INNOVA ONE

Córdoba, 19 de octubre de 2026.- La gestión de la calidad y del medioambiente ha entrado en una nueva etapa tras la actualización de dos de las normas internacionales más utilizadas. El 16 de septiembre de 2026 se publicó la sexta edición de ISO 9001:2026, que sustituye a la versión 2015. Esta norma se suma a la ISO 14001:2026, publicada el 15 de abril de 2026. Ante este escenario, ISOTools, la línea de ESG Innova especializada en sistemas de gestión ISO, organizó durante el mes de septiembre una serie de eventos presenciales enmarcados en su ciclo ISO NEXT.



Las jornadas se desarrollaron en las ciudades de Monterrey (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), CDMX (México), Santiago (Chile), Medellín (Colombia) y Buenos Aires (Argentina). En total, los siete encuentros celebrados lograron convocar a más de 1800 profesionales del sector, entre los que se encontraban responsables de calidad, medioambiente, auditores y consultores. Las sesiones contaron con la colaboración de entidades certificadoras como TUV NÖRD, ICONTEC, AENOR y Bureau Veritas, y combinaron el análisis técnico con demostraciones prácticas sobre digitalización e inteligencia artificial aplicada a los sistemas de gestión.



Entre las novedades de ISO 9001:2026, se destacó un mayor peso del liderazgo y el comportamiento ético, así como la adopción de la última Estructura Armonizada de ISO para facilitar la integración de sistemas. Se establecieron además plazos claros: las organizaciones con ISO 9001:2015 tienen hasta el 30 de septiembre de 2029 para realizar la transición, mientras que las nuevas certificaciones acreditadas deberán efectuarse bajo la versión 2026 a partir del 31 de marzo de 2028.



Por su parte, ISO 14001:2026 amplía el contexto ambiental, incluyendo aspectos como la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la disponibilidad de recursos naturales. Para esta norma, el periodo de transición culmina el 30 de abril de 2029, y desde el 31 de octubre de 2027 las nuevas certificaciones se emitirán exclusivamente con la versión 2026. La adopción de la Estructura Armonizada permite abordar ambos procesos de forma conjunta.



El ciclo ISO NEXT representa la primera gran acción de ESG Innova tras el lanzamiento de su nueva identidad corporativa y la plataforma ESG INNOVA ONE. Esta solución tecnológica centraliza las herramientas del grupo y utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos operativos y analizar datos en tiempo real, facilitando la adaptación a las nuevas exigencias normativas.



ESG Innova es un grupo internacional con más de 25 años de trayectoria y presencia en más de 30 países. Su actividad se divide en cuatro líneas de negocio: ESGTools, GRCTools, ISOTools y HSETools, enfocadas en la transformación digital de organizaciones públicas y privadas.

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