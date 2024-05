Javi Linares lanza su formación de finanzas personales y de inversión

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de mayo de 2024

El conocido divulgador y asesor financiero Javi Linares ha lanzado un nuevo proyecto. Linares, que es también un creador de contenido muy popular en YouTube, confía que su nueva herramienta ayude a muchos ciudadanos a acercarse a su libertad financiera.

El youtuber inicia con esta nueva formación, su nombre es Fórmula Linvest, un programa en el que los participantes van descubriendo qué escenarios pueden tomar para relacionarse con el dinero de forma más inteligente. La idea es crear una hoja de ruta sensata para hacer crecer la cartera de inversión en 30 días y que aumente el patrimonio personal de forma segura.

Además, Fórmula Invest va más allá, pues incide en conceptos básicos de economía y finanzas hasta estrategias avanzadas de inversión. En resumen, la formación cubre todos los temas que pueden ayudar a cualquier ciudadano a alcanzar su libertad financiera, sea cual sea su experiencia en este sector.

¿Cómo está diseñado Fórmula Linvest?

El programa se compone de cuatro módulos a los que se accede mediante lecciones de vídeo y otros recursos prácticos. Además, todos los participantes en Fórmula Invest reciben soporte personalizado.

El primer módulo trata sobre las finanzas personales y la libertad financiera, el segundo se centra en qué inversiones son las más rentables, en el tercero se analiza cuál es la mejor fórmula de crear una cartera de inversión personalizada a largo plazo y el último pone el foco en la gestión eficaz y relajada de las inversiones.

La participación en este programa va de la mano de un regalo por parte de Javi Linares, cinco bonus que están limitados a la inscripción durante el lanzamiento y que incluyen soporte directo y personalizado con el youtuber, comunidad de apoyo y networking con otros miembros de Fórmula Linvest, un módulo especializado en el ámbito laboral y el crecimiento continuo, un tema centrado en la carga fiscal de las inversiones y un último que explica cómo sacar el máximo partido de la jubilación.

El bonus especial, solo activado de manera temporal, añade seis llamadas grupales durante tres meses, con un asesoramiento extra por parte de Javi Linares en el que el experto atiende a consultas específicas sobre finanzas e inversiones.

Prueba el programa sin compromiso

La aventura formativa de Javi Linares con Fórmula Linvest ya ha atrapado a muchos inversores potenciales. De hecho, la oferta de lanzamiento fue anunciada en un webinar y contó con la participación de más de 3.000 asistentes.

Linares pretende dar las claves para vivir cómodamente en el futuro sin preocupaciones económicas o financieras. Para ello propone una formación muy completa que engloba otros contenidos ya tratados en sus programas anteriores, pero que ahora se dan cita todos en Fórmula Linvest.

Tan convencido está el divulgador financiero de la eficacia de su programa que hasta ha habilitado una experiencia Demo. En esos primeros 15 días de formación, si cualquier inscrito considera que los contenidos no cumplen sus expectativas, no se ajustan a lo prometido o directamente no es lo que esperaban, recibirán de vuelta el importe íntegro de su inversión.

¿Qué no vas a encontrar en Fórmula Linvest?

La formación está pensada para perfiles financieros que quieren aprender a invertir de forma segura y construir un patrimonio estable a largo plazo. En ese caso sí vas a encontrar en Fórmula Linvest un programa potente y muy interesante.

Con él podrás iniciar tu cartera de inversión y educarte en finanzas. Sin embargo, si lo que buscas son soluciones cómodas e inmediatas, esta no es tu apuesta. Javi Linares insiste con frecuencia que el mundo de las finanzas requiere mucho trabajo y dedicación.

El programa solo resultará válido para aquellos que estén abiertos a modificar sus hábitos financieros y su relación con el dinero. Linares es un perfil de gran experiencia en la materia, sus consejos tienen una base sólida basada en su amplia trayectoria.

Para este joven experto, que inició su carrera asesorando a bancos y entidades financieras, Fórmula Linvest es la forma de devolver a otros que se están iniciando en este sector lo que ya hicieron con él. Si Linares recibió consejos y asesoría de otros expertos, ahora le toca a él dar ese paso. Para saber más sobre esta formación, puedes visitar su web javilinares.com o su canal en YouTube.

