João Simões, de Grünenthal Pharma, Premio Pasteur de la Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica 2020

La AEDEEC, celebró el pasado viernes 11 de diciembre la solemne entrega de los Premios Pasteur de la Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica 2020, en el transcurso de una cena de gala en el emblemático Hotel Westin Palace. Con este galardón, la Asociación presidida por D. José Luis Barceló, tiene como objetivo poner en valor la trayectoria profesional y vital de estos profesionales durante la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Entre ellos se encuentra D. João Simões, licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Comenzó su carrera como consultor y entró a formar parte de Grünenthal Portugal en 2004, dentro del Departamento Financiero. En 2007, asumió el cargo CFO Grünenthal Portugal y dos años más tarde, fue nombrado director general de esta filial. En 2010, João Simões, fue trasladado a las oficinas en Estados Unidos para asumir el cargo de CFO LatAm. Después de unos años al frente de este cargo, fue nombrado Head of Integration Management Office de Chile convirtiéndose más tarde en el director general de Chile. Desde 2018, es el director general de Grünenthal Pharma.

Este galardón, supone el reconocimiento al compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen dolor y ayudar a aquellos que más sufren. La trayectoria profesional en el campo del dolor crónico, así como la solidaridad demostrada hacia los profesionales sanitarios gracias a las numerosas iniciativas llevadas a cabo por Grünenthal Pharma bajo la campaña “La cara más humana de Grünenthal”, han sido uno de los principales motivos por los que esta empresa ha recibido este galardón de la mano de su director general.

Durante su discurso, Simões quiso destacar el impacto que tiene la compañía en el bienestar social, resultado indispensable de la gran labor y excelente humanidad de todos los profesionales que trabajan en Grünenthal España y que tratan cada día de llevar a cabo el firme propósito de trabajar por un mundo sin dolor.

Desde la Asociación Europea de Economía y Competitividad, se ha querido destacar el compromiso y labor de los profesionales de estos ámbitos relacionados con la Medicina, la Farmacia y la Investigación Biomédica con esta I Edición de los Premios Pasteur. El acto, conducido por los periodistas y comunicadores Ana García Lozano y Melchor Miralles, escenificó el reconocimiento a otros profesionales que, al igual que João Simões, han mantenido un rol fundamental durante la pandemia y han dedicado su trayectoria profesional al servicio público.

La velada dio comienzo con la entrega del primer premio de la noche al Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Dr. D. Serafín Romero Agüi, licenciado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Recibió también el galardón el Doctor D. Joseba Barroeta Urquiza, Director Gerente del Hospital Universitario Gregorio Marañón desde 2017.

Otro premiado de la noche fue el Doctor y Profesor D. David Abejón González, Jefe de Departamento de la Unidad de Dolor del Grupo Quirón Salud Madrid.

A continuación, el siguiente premiado fue el Doctor D. Víctor Vidal Lacosta, profesor y colaborador docente en el Máster Universitario de Dirección y Gestión Sanitaria en la Universidad UNIR (Universidad Internacional de la Rioja) desde enero de 2018.

Acto seguido subió al escenario el Doctor D. Blas García García, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario Reina Sofía y experto universitario en Evaluación y Tratamiento del Dolor por la Universidad de Sevilla.

El siguiente galardón lo recogió el Doctor D. Miguel Ángel Arrabal, licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, formado por la misma como especialista en Urología. Actualmente es Doctor Internacional por la Universidad de Granada.

Dentro de la misma especialidad, recibió el premio el Doctor D. Pedro Torrecillas, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Criocirugía. Es especialista en urología y andrología MIR en el Hospital Virgen de las Nieves. Desde 2009, su equipo es el primero de Europa en tratar pacientes de cáncer de pulmón.

El siguiente premiado fue el Doctor D. Pablo Martínez, especialista en Unidad de Dolor y Traumatología, con más de 10 años de experiencia tratando las patologías de artrosis, dolor neuropático y columna. Ha trabajado en los principales centros de referencia en el tratamiento del dolor crónico a nivel internacional; en Francia, Suiza y Alemania.

Otro especialista galardonado fue el Doctor D. Rafael Llorens León, especialista en cirugía cardiaca. Destaca como pionero en España en la implantación de Cirugía Bypass Coronario con anastomosis mecánica y con anestesia epidural, siendo desde 1996 el Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospiten Rambla.

La Doctora Dña. Sonia Almela subió al escenario en reconocimiento a su labor como biofarmacéutica especializada en cosmética y skincare, junto a su larga experiencia en cosmética para la maternidad. Hoy, como fundadora de Me and Me, acompaña a las mujeres y a sus bebés en sus primeros días.

El Profesor D. José Alfredo Martínez, se unía a la velada recogiendo su premio como especialista en Ciencias de la Nutrición. Actualmente es presidente de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición y es autor de más de 600 publicaciones en el mismo campo.

La siguiente premiada fue la Doctora Dña. Gemma Prudencio Sancho, GPS Beauty life en orientación a la belleza, salud y bienestar, además de “farmacéutica artística” especializada en Cosmetología con más de 20 años desarrollando cosmecéuticos como mentora en la formulación de Médicos estéticos y Cirujanos.

Recoge el siguiente galardón el Doctor D. Jorge Petit Sánchez, CEO HPS HOSPITALES, Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Intensiva y máster en Gestión Gerencial Hospitalaria, en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria.

Sube al escenario a recoger su premio el Doctor D. Andrés González García, actualmente médico del Departamento de Medicina Interna en la Unidad de Enfermedades Sistémicas Autoinmunes y Minoritarias en el Hospital Universitario Ramón y Cajal desde 2015.

Cerró la velada una periodista, comunicadora y presentadora de renombre como es la gran Carlota Corredera, reconocida por participar en programas de “La Fábrica de la Tele” y ser presentadora del programa más visto de la parrilla televisiva: “Sálvame”. Recibió el premio en favor al reconocimiento de una impactante campaña en favor de la prevención del Covid-19 con el hashtag #QuédateEnCasa, la cual tuvo una extraordinaria influencia.

Cabe destacar que esta exclusiva selección de profesionales de la ciencia y medicina representaron durante aquella jornada tan especial el espíritu de investigación y desarrollo sanitario de nuestro país en el marco europeo.

