Línea Directa lanza un nuevo Seguro para Mascotas con un plan veterinario completo - Línea Directa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2026.- La presencia de animales de compañía en los hogares españoles ha incrementado la importancia de contar con soluciones que combinen protección aseguradora y atención sanitaria. En España conviven cerca de 12 millones de perros y gatos domésticos, según los datos difundidos por la compañía aseguradora Línea Directa. Ante esta realidad, la empresa amplía su oferta de Seguros para Mascotas con un nuevo Seguro para Mascotas con Plan Veterinario que incorpora consultas presenciales, atención preventiva y diferentes servicios para el cuidado de perros y gatos.

El producto se integra en la gama de seguros para animales, perros y gatos, y ofrece asistencia veterinaria mediante una red nacional de más de 600 clínicas colaboradoras.

Atención veterinaria presencial y servicios preventivos incluidos

El nuevo Seguro para Mascotas con Plan Veterinario incorpora todas las coberturas del Seguro de Mascotas Completo y añade un plan de salud con servicios presenciales, así como digitales. Entre sus prestaciones destacan las consultas veterinarias ilimitadas con cita previa, las revisiones anuales preventivas y de salud oral, así como la vacunación anual contra la rabia y la tetravalente.

También contempla consultas de especialidad relacionadas con cardiología, oftalmología, traumatología, medicina reproductiva, diagnóstico por imagen y cirugía de tejidos blandos. A estas prestaciones se suman las revisiones postquirúrgicas, la retirada de puntos, el seguimiento de curas y la recomendación de pautas de desparasitación.

La póliza incluye, además, atención presencial para urgencias vitales las 24 horas, previa autorización mediante consulta veterinaria telefónica. El servicio se complementa con televeterinario, recetas electrónicas y responsabilidad civil por daños a terceros de hasta 300.000 euros, sin franquicia.

El Seguro para Mascotas se pueden contratar para perros y gatos entre 3 meses y 15 años, siempre que estén identificados con microchip y con el calendario de vacunación al día.

Tres modalidades de seguro para diferentes necesidades

La incorporación de este producto completa una oferta formada por tres modalidades de seguro para mascotas, con distintos niveles de protección y precios.

El Seguro para Mascotas Esencial, disponible por 39,90 euros anuales, incluye responsabilidad civil, protección jurídica, televeterinario y recetas electrónicas. Por su parte, el Seguro para Mascotas Completo, con un precio de 69,90 euros al año, añade asistencia a la mascota y cobertura de gastos veterinarios derivados de accidentes.

La tercera modalidad, Seguro para Mascotas con Plan Veterinario, incorpora servicio presencial con veterinario por 18,90 euros mensuales (*) o 199 euros anuales, ampliando la protección a la prevención y al seguimiento sanitario habitual.

Con este lanzamiento, Línea Directa refuerza su presencia en el ámbito de los animales de compañía y amplía las posibilidades de contratación de un seguro para mascotas. La incorporación de servicios preventivos y atención presencial refleja una evolución hacia productos que integran protección frente a imprevistos y cuidado veterinario cotidiano.

(*) 18,90 €/mes impuestos incluidos. Al primer recibo se le añadirán los recargos correspondientes al Consorcio de Compensación de Seguros.



Emisor: Línea Directa

Contacto: Línea Directa

Número de contacto: 918072000