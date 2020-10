Majorel, elegida por Everest Group como 'líder' en experiencia de cliente en EMEA

Luxemburgo, 2 Oct.

Majorel, empresa líder en servicios de experiencia de cliente y BPO para algunas de las marcas más respetadas del mundo, ha sido seleccionada por Everest Group como "empresa líder" en su ultimo informe "Customer Experience Management (CXM) in EMEA - Service PEAK Matrix Assessment 2020".

Everest Group destaca en dicho informe la amplia presencia geográfica de Majorel, su red de hubs multilingües y sus inversiones en soluciones digitales, lo que la sitúa en una excelente posición para atender la demanda de clientes tan diversa de la region EMEA (Europa, Oriente Próximo y África). En particular, los clientes mencionaron la gestión proactiva de Majorel, sus capacidades operativas y una calidad de servicio consistente como sus principales fortalezas.

Thomas Mackenbrock, CEO de Majorel, ha señalado: "Estamos entusiasmados de ser reconocidos como empresa líder por Everest Group. Es una calificación que reconoce nuestra capacidad para ofrecer una experiencia de cliente excelente de forma consistente en EMEA, donde tenemos presencia en 22 países. También pone de manifiesto por qué tantas empresas enfocadas hacia la digitalización invierten en alianzas a largo plazo con nosotros. Estas compañías están en la vanguardia de la 'nueva normalidad' y estamos orgullosos de desempeñar un papel esencial en la atención a sus clientes".

"Majorel ha aprovechado las sinergias de la fusión de las divisiones CRM de Bertelsmann y Saham Group para emerger como líder en el mercado de experiencia de cliente en EMEA", afirma Skand Bhargava, vicepresidente de Everest Group. "Con una sólida presencia de servicios en offshore, nearshore y onshore en las regiones de EMEA, incluidos centros multilingües, e inversiones en tecnologías digitales como analítica, omnicanalidad y plataformas de adquisición de clientes, Majorel está bien posicionada para satisfacer la demanda de servicios digitales de experiencia de cliente y los requisitos de diversidad lingüística y cultural de sus clientes en la región", añade Bhargava.

Majorel ha demostrado una flexibilidad y agilidad especiales durante la pandemia de coronavirus, con la mayoría de sus más de 53.000 empleados trabajando de forma segura desde casa. Su plataforma tecnológica Work at Home (WAH) es una parte integral de la cartera de la empresa y permite a Majorel ofrecer soluciones híbridas flexibles para sus más de 500 empresas clientes en todo el mundo, de forma que puedan satisfacer las necesidades de sus clientes durante la pandemia en curso.

El informe "Customer Experience Management (CXM) in EMEA - Services PEAK Matrix Assessment 2020" de Everest Group evaluó a 21 proveedores de servicios, calificándolos según un conjunto completo de criterios cuantitativos y cualitativos, incluidos los comentarios de sus clientes. Los factores clave considerados en la evaluación definitiva son el impacto en el mercado (adopción por parte del mercado, mix de la cartera de clientes y valor entregado), visión y capacidad (visión y estrategia; alcance de los servicios prestados; innovación e inversiones; y capacidad de servicio regional). Los proveedores evaluados se clasificaron posteriormente en categorías según sus resultados, y se les denominó Líderes, Grandes Contendientes y Aspirantes.

Fuerte crecimiento, foco en industrias lideradas por la digitalización y cambio rápido a lo remoto

Además del reconocimiento por parte de Everest Group, 2020 ha sido un año importante para Majorel, dado que la compañía nació en 2019, y desde entonces y en tan poco tiempo ha tenido un crecimiento muy significativo en términos de presencia geográfica y capacidades de servicio globales.

"Durante 2020, además de trasladar a la mayoría de nuestros más de 53.000 empleados en todo el mundo a trabajar de forma segura desde casa, también hemos crecido significativamente: más de 5.000 nuevos compañeros en las nuevas sedes de EE.UU. y EMEA, y hemos adquirido ISILIS, un proveedor de servicios digitales para banca, finanzas y seguros (BSFI) en Francia", ha añadido Thomas Mackenbrock.

"Desde el lanzamiento de Majorel, en 2019, nuestro enfoque ha estado en sectores liderados por la digitalización, en particular en los sectores de alta tecnología e Internet y BSFI, que están demostrando ser tan esenciales durante la pandemia de coronavirus. Estos sectores ahora representan más de la mitad de nuestros ingresos globales", concluye el CEO de Majorel.

