Majorel reconocida con los premios al mejor Modelo de Teletrabajo y mejor Proyecto de Transformación Digital

MADRID, 18 Dic.

Majorel, empresa líder en servicios de experiencia de cliente, ha sido galardonada con los premios al mejor Modelo de Teletrabajo y al mejor Proyecto de Transformación Digital durante la gala de entrega de los Premios Excelencia Relación con Clientes 2020.

Íñigo Arribalzaga, CEO de Majorel IBILAT, ha mostrado su agradecimiento a todos los profesionales de la compañía y ha destacado que la obtención de estos dos premios es una gran noticia para la compañía.

"Este ha sido, sin duda, un año atípico para todos a consenuencia de la COVID-19, en el que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para garantizar la salud de nuestros empleados al mismo tiempo que garantizamos la continuidad del negocio y la satisfacción del cliente", ha asegurado Arribalzaga. "Contar con el mejor modelo de teletrabajo del sector ratifica que estamos haciendo las cosas bien".

El CEO de Majorel IBILAT ha añadido que la compañía mantiene el compromiso de invertir en nuevas soluciones digitales, analítica de datos, inteligencia artificial y automatización de procesos que le permitan desarrollar experiencias personalizadas con la mayor eficiencia y satisfacción.

"En Majorel estamos inmersos en un profundo proceso de transformación con el propósito de mantener nuestra posición de liderazgo en el sector y seguir siendo el partner de valor que acompaña a nuestros clientes en sus procesos de digitalización", ha continuado Arribalzaga.

Por su parte, Gema de Mijares, directora de Operaciones de Majorel IBILAT, ha agradecido al equipo de la compañía su compromiso y profesionalidad, "muy especialmente a lo largo de este año a consecuencia de la pandemia".

En este sentido, Mijares ha destacado el enorme esfuerzo realizado por Majorel para poner en marcha en tiempo nuevos entornos de trabajo y consolidar el modelo de teletrabajo de forma estable, garantizando la mejora continua en un entorno 100% digital.

"Sin duda este reconocimiento es para los más de 8.000 profesionales que forman parte de Majorel y que hacen realidad, con su buen hacer y compromiso día día, el mejor modelo de teletrabajo del sector", ha subrayado la directora de Operaciones de Majorel IBILAT.

Para concluir, Francisco Javier Cano, director de Transformación de Majorel IBILAT, ha asegurado que está en el ADN de la compañía "acompañar a nuestros clientes en su viaje hacia la digitalización, generando valor en todo el ciclo de vida".

"Este difícil año nos hemos reinventado de manera ágil y hemos introducido nuevas herramientas y metodologías de trabajo innovadoras, pero sobre todo, hemos confirmado que lo más importante son las personas y en Majorel contamos con los mejores profesionales", ha concluido Cano.

Premios Excelencia Relación con Clientes

Los Premios Excelencia Relación con Clientes 2020 han reconodido la labor de casi 20 empresas en una gala organizada por la Asociación de Expertos en la Relación con Clientes (AERC) con la colaboración de IFAES y siguiendo la metodología IZO, The Experience Design Company. Este año, y debido a la pandemia de COVID-19, la ceremonia de entrega de premios se ha desarrollado bajo un novedoso formato televisivo en el que han participado más de 500 profesionales del sector de la experiencia de cliente.

Acerca de Majorel

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano y la tecnología avanzada con un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: 'Driven to Go Further'. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, gestión de relaciones con clientes y analítica de datos. La presencia global de Majorel comprende actualmente más de 53.000 empleados, 29 países y más de 60 idiomas. Para más información sobre Majorel, visita www.majorel.com

