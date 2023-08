MicroVision anuncia los resultados del segundo trimestre de 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde la compañía se muestran satisfechos y contentos con el impulso de este trimestre y con el aumento de solicitudes de información durante el primer semestre del año

Redmond, 9 de agosto de 2023.- MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar y ADAS automotrices de estado sólido basadas en MEMS, anunció sus resultados del segundo trimestre de 2023.



"Estamos satisfechos con nuestro impulso durante el trimestre y con el aumento de las solicitudes de información durante el primer semestre de 2023. Nuestro compromiso cada vez mayor con los fabricantes de equipos originales de automoción incluye oportunidades para programas de vehículos de pasajeros de gran volumen, así como programas de vehículos comerciales que buscan soluciones únicas. Nuestra oferta de productos nos proporciona una serie de incursiones estratégicas a medida que los clientes potenciales encuentran nuestros productos atractivos, invitando a oportunidades en los mercados automotriz e industrial y permitiéndonos ampliar nuestro trabajo con los OEM", dijo Sumit Sharma, Director Ejecutivo de MicroVision.



"Durante el segundo trimestre, también reforzamos nuestro balance, demostrando a los fabricantes de equipos originales y a otros posibles clientes y socios nuestra solidez financiera y nuestra capacidad para ampliar múltiples proyectos. Aunque el difícil entorno macroeconómico provocó vientos en contra que llevaron a algunos clientes no automovilísticos a retrasar los requisitos de entrega, seguimos en el buen camino para cumplir nuestros hitos de desarrollo de 2023".



"Este trimestre hemos seguido ofreciendo avances tecnológicos, en particular demostrando nuestro software de fusión de sensores funcionando a velocidades de hasta 130 km/h", continuó Sharma. "Hemos hecho progresos en la primera mitad de este año, impulsados en parte por la integración de productos, tecnologías y equipos adquiridos a Ibeo Automotive a principios de este año y seguimos entusiasmados con el futuro de MicroVision".



Principales datos financieros del segundo trimestre de 2023



• Los ingresos del segundo trimestre de 2023 fueron de 0,3 millones de dólares, sin variación con respecto al segundo trimestre de 2022. Los ingresos del segundo trimestre estuvieron relacionados principalmente con la adquisición de Ibeo e incluyen la venta de hardware lidar y software relacionado a varios clientes.



• La pérdida neta para el segundo trimestre de 2023 fue de 20,6 millones de dólares, o 0,12 dólares por acción, que incluye 3,0 millones de dólares de una ganancia única incluida en otros ingresos debido al incentivo de rescisión anticipada del contrato de arrendamiento compensado por un gasto de compensación basado en acciones de 3,9 millones de dólares, en comparación con una pérdida neta para el segundo trimestre de 2022 de 13,6 millones de dólares, o 0,08 dólares por acción, que incluye 4,1 millones de dólares de gastos no monetarios de compensación basada en acciones.



• El beneficio bruto ajustado del segundo trimestre de 2023 fue de 0,0 millones de dólares, frente a los 0,3 millones del segundo trimestre de 2022.



• El EBITDA ajustado del segundo trimestre de 2023 fue de 15,2 millones de dólares de pérdidas, frente a los 9,2 millones del segundo trimestre de 2022.



• La tesorería utilizada en operaciones en el segundo trimestre de 2023 fue de 16,6 millones de dólares, frente a los 9,7 millones de dólares utilizados en operaciones en el segundo trimestre de 2022. Este incremento interanual se debió principalmente al aumento de los gastos de explotación derivados de la adquisición en enero de 2023.



• La empresa finalizó el segundo trimestre de 2023 con 93,9 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos los valores de inversión, frente a los 82,7 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022.



Conferencia telefónica y webcast: resultados del 2T 2023

MicroVision ha organizado una conferencia telefónica y un webcast, que ha consistido en comentarios preparados por la dirección, una presentación de diapositivas y una sesión de preguntas y respuestas a las 2:00 PM PT/5:00 PM ET el martes 8 de agosto de 2023 para discutir los resultados financieros y proporcionar una actualización del negocio.



Se ha podido acceder a la retransmisión en directo y a la presentación de diapositivas en el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa, en la pestaña Events (Eventos) de https://ir.microvision.com/events . La retransmisión está archivada en el sitio web para futuras consultas.



Sobre MicroVision

Con más de 350 empleados y presencia mundial en Redmond, Detroit, Hamburgo y Núremberg, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado por haz láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.



Para más información, se puede visitar el sitio web de la empresa en www.microvision.com , en Facebook en www.facebook.com/microvisioninc , y en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.





