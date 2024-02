NEORIS recibe el Palmarés de Oro en los II Premios Aebrand por su campaña WE ARE NEOS

(Información remitida por la empresa firmante)

El éxito de la campaña posiciona a la compañía como pionera en la combinación de Inteligencia Artificial y talento humano, impulsando la productividad y el reconocimiento de marca

Madrid, 12 de febrero de 2024.- NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, ha sido reconocida en los II Premios AEBRAND con su revolucionaria iniciativa WE ARE NEOS, la primera campaña mundial de comunicación desarrollada íntegramente con Inteligencia Artificial, y con la que la compañía creó avatares personalizados, reales y futuristas de sus talentos con el fin de convertirlos en embajadores de marca, reflejando los valores y la personalidad de la compañía. La campaña reforzó el plan de atracción y fidelización de la compañía a través del diseño de una estrategia de comunicación integral y de Marca Empleadora, que refleja su identidad corporativa y lo que significa ser un NEO –nombre con el que se identifica a los talentos–.



La campaña ha sido reconocida con el prestigioso Palmarés de Oro en la categoría de marca interna de los II Premios AEBRAND, en una gala de entrega celebrada ayer en El Auditorio Rafael del Pino de Madrid y en la que Tania González, responsable de Marketing y Comunicación en Europa de NEORIS, recogió el premio en representación de toda la compañía. Este reconocimiento subraya el compromiso de la empresa con la innovación, la adopción de IA y la implantación de estrategias de comunicación transformadoras. El éxito de la campaña al fomentar la participación del talento, aumentar la productividad y el reconocimiento de la marca, posiciona a NEORIS como líder en el dinámico escenario de la comunicación impulsada por IA.



"La campaña WE ARE NEOS es un testimonio de nuestra visión y capacidad para liderar el cambio en la comunicación empresarial. Estamos encantados de recibir este reconocimiento que valida nuestro enfoque disruptivo e innovador al combinar la Inteligencia Artificial con el talento humano. Además, nos enorgullece compartir que esta campaña ha recibido otros ocho premios internacionales, reforzando nuestra posición como early-adopters en la fusión de IA y creatividad humana. Este premio es un hito significativo en nuestro viaje hacia la excelencia en la adopción de tecnologías avanzadas y nos impulsa a seguir en el camino de la innovación", asegura Jorge Lukowski, director global de Marketing y Comunicación de NEORIS.



NEORIS identificó una oportunidad estratégica en el potencial de la Inteligencia Artificial generativa y lideró su adopción en esta campaña, posicionándose como early-adopter. Para lograrlo, la compañía empleó diversas herramientas tecnológicas, generando propuestas creativas alineadas con las tendencias del sector y resaltando la identidad de la comunidad NEORIS. Esta iniciativa no solo buscaba sumar más de 2.000 profesionales a la compañía para el año 2023, sino también alcanzar una fidelización superior al 80% de los talentos y ser pioneros en el diseño de una campaña de comunicación basada 100% en IA.



El resultado reafirma el éxito de la campaña. La producción de piezas se incrementó en más del 75%, superando con creces las expectativas de otras campañas similares. Además, en tan solo 72 horas, la campaña generó más de 1 millón de visualizaciones, y al finalizar el primer trimestre, este número ascendió a 3,5 millones. En España, la recepción de currículums de calidad aumentó en un 200%, mientras que los índices de atracción de talento y de sentimiento de pertenencia se dispararon en un 300%. El impacto en las redes sociales también fue notable: de un promedio semanal de 400 menciones, la compañía pasó a recibir más de 1.500 menciones tras el lanzamiento de la campaña. Estos resultados confirman el éxito de la estrategia implementada por NEORIS, demostrando el poder de la innovación y la creatividad en el ámbito empresarial.



WE ARE NEOS, reconocida a nivel internacional

Además de ser galardonada con el Palmarés de Oro en los II Premios AEBRAND, WE ARE NEOS ha recibido varios reconocimientos en los Premios EIKON. El año pasado, en Argentina, la campaña obtuvo cuatro premios, incluyendo tres estatuillas de Oro y un galardón Azul, en las categorías internacionales de Comunicación Interna y Comunicación de Identidad Corporativa. Demostrando su impacto en múltiples geografías, WE ARE NEOS también fue reconocida en la versión chilena de los EIKON, llevándose el galardón de Plata en Comunicación de Identidad Corporativa y el Oro en Comunicación Interna. Cada uno de estos premios subrayan la proyección internacional de la campaña y su excepcional contribución a la innovación en la comunicación empresarial.



