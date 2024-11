Piscinas Lass: de Murcia al mundo, innovación, diseño exclusivo y reconocimientos internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde sus inicios en Murcia, Piscinas Lass, fundada por el diseñador Gabriel Lass, se ha destacado en el diseño de piscinas y espacios exteriores de lujo. Reconocida por su innovación y excelencia, ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, múltiples premios Houzz Diseño y el Prestige Award 2023. Con proyectos exclusivos para celebridades y su expansión a California, la empresa es un referente internacional en el diseño de piscinas personalizadas y de alta gama

El inicio de un sueño: de Murcia al mundo

Murcia, 20 de noviembre de 2024.- Lo que comenzó como un pequeño proyecto local en Murcia ha crecido gracias a la visión y el talento de Gabriel Lass, un diseñador que no solo entendió el arte de crear piscinas, sino que transformó cada proyecto en una obra maestra. Gabriel, con su experiencia en diseño de exteriores, ha logrado crear espacios que van más allá de lo funcional, fusionando estética, tecnología y naturaleza para ofrecer ambientes únicos.



Desde el principio, el enfoque de Piscinas Lass fue claro: crear diseños exclusivos que reflejan la personalidad y estilo de cada cliente. Esta visión ha sido clave para su éxito, ya que sus proyectos no se limitan a piscinas convencionales, sino que son instalaciones diseñadas a medida, adaptadas a la personalidad y necesidades de cada propietario.



Reconocimientos que avalan la excelencia

A lo largo de los años, Piscinas Lass ha sido reconocida por su inquebrantable dedicación al diseño y la calidad. La Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, otorgada por la Asociación Europea de Economía y Competitividad, es uno de los galardones más importantes que ha recibido la empresa, destacando su compromiso con la innovación, el diseño de vanguardia y su contribución al sector de la construcción y el diseño de exteriores.



Los Premios Houzz Diseño también han sido un reflejo de su talento y creatividad, siendo galardonada en diversas ediciones por sus excepcionales proyectos de piscinas y paisajismo. Estos premios son altamente valorados en el sector y posicionan a Piscinas Lass como una de las empresas más destacadas en el diseño de espacios exteriores en Europa.



El Prestige Award 2023 ha sido otro hito importante en la trayectoria de la empresa, consolidando su reputación a nivel internacional y consolidando su liderazgo en el diseño de piscinas de lujo.



Piscinas para celebridades: un toque exclusivo para clientes VIP

Uno de los aspectos más llamativos de Piscinas Lass es su capacidad para atraer a figuras de renombre en el deporte, la música, la televisión y la política. La empresa ha tenido el privilegio de diseñar piscinas y jardines para algunos de los personajes más famosos a nivel nacional e internacional.



Xuso Jones, el reconocido cantante y presentador de televisión, es uno de los clientes más destacados de Piscinas Lass. Su piscina personalizada, diseñada con un estilo elegante y moderno, es solo uno de los muchos proyectos que han reflejado el nivel de sofisticación y atención al detalle de la empresa.



El famoso tatuador Ganga, conocido por su talento en el mundo del arte corporal, también confió en Piscinas Lass para crear un espacio único que fusionara su estilo personal con la naturaleza. La piscina diseñada para Ganga es un ejemplo claro de la creatividad y la atención al detalle que distingue a la empresa.



Además de estos nombres, Piscinas Lass ha trabajado con deportistas de élite, políticos de alto perfil y reconocidos presentadores de televisión, todos ellos buscando no solo una piscina, sino un espacio exclusivo y personalizado que complemente su estilo de vida.



Expansión internacional: Piscinas Lass llega a California

Tras años de éxito en el mercado español, Piscinas Lass ha dado un paso importante fuera de sus fronteras, llevando su talento y experiencia a California, Estados Unidos. Este salto internacional ha permitido a la empresa expandir su presencia en uno de los mercados más exigentes del mundo, conocido por su cultura de lujo y diseño exclusivo.



La expansión a California han demostrado la capacidad de Piscinas Lass para adaptarse a diferentes estilos arquitectónicos y necesidades específicas de cada cliente. La empresa ha logrado destacar por su enfoque único en la personalización, ofreciendo soluciones a medida que van desde piscinas infinitas hasta diseños más integrados con el paisaje, manteniendo siempre el estándar de excelencia que la ha hecho famosa.



Diseño exclusivo: el sello de Piscinas Lass

Lo que realmente distingue a Piscinas Lass en el competitivo mundo del diseño de piscinas es su enfoque en la exclusividad. Cada proyecto realizado por la empresa es una obra única, diseñada para reflejar la personalidad y las necesidades de sus clientes. Gabriel Lass y su equipo se centran en crear espacios que no solo sean funcionales, sino que también cuenten una historia a través del diseño, la elección de materiales y la integración con el entorno.



El uso de materiales de alta calidad, la integración de tecnología avanzada y la atención a los detalles son pilares fundamentales en el trabajo de Piscinas Lass. La empresa se especializa en crear ambientes exteriores que van más allá de la simple funcionalidad, buscando siempre un equilibrio entre la estética, la comodidad y la sostenibilidad.



Compromiso con la sostenibilidad y la innovación

A lo largo de los años, Piscinas Lass ha incorporado las últimas innovaciones tecnológicas en sus diseños. Desde sistemas de filtración ecológicos hasta soluciones energéticas sostenibles, la empresa se compromete a reducir el impacto ambiental de sus proyectos, sin sacrificar la calidad ni el diseño.



La sostenibilidad es un principio clave para la empresa, que se asegura de que cada piscina y jardín no solo sea estéticamente impresionante, sino también respetuoso con el medio ambiente.



Conclusión: Piscinas Lass y el futuro del diseño de piscinas de lujo

Con una trayectoria impresionante y una creciente presencia internacional, Piscinas Lass continúa marcando la pauta en el diseño de piscinas de lujo. Gracias al talento y visión de Gabriel Lass, la empresa sigue siendo un referente en la creación de espacios exteriores exclusivos que combinan arte, tecnología y naturaleza.



Con nuevos proyectos en España, California y otros mercados internacionales, Piscinas Lass está preparada para seguir ofreciendo diseños innovadores que redefinen lo que significa tener una piscina de lujo. En el futuro, la empresa continuará siendo sinónimo de calidad, creatividad y exclusividad en el diseño de exteriores.



Para más información se puede visitar www.piscinaslass.com



