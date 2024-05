REFIX: La bebida isotónica 100% natural estará en Rock In Rio Lisboa

(Información remitida por la empresa firmante)

REFIX, la innovadora bebida isotónica 100% natural, anuncia con entusiasmo su participación en la edición conmemorativa de 20 años del Rock in Rio Lisboa

A Coruña, 24 de mayo de 2024.-

REFIX estará presente con un stand exclusivo, donde invitará a los participantes a descubrir una alternativa original para mantenerse hidratados y revitalizados. Una oportunidad única, ya que Refix no es una bebida convencional. Su sabor salado está cautivando el paladar de un número cada vez mayor de personas, trascendiendo España.



Una fuente natural de hidratación y nurtrición

Refix destaca por ser mucho más que una bebida refrescante. Es una poderosa fuente de vitaminas y minerales que contribuye a mantener el equilibrio electrolítico del cuerpo. Con su fórmula certificada keto, vegana y kosher, ha ganado la confianza de los amantes de la salud y el bienestar en todo el mundo.



El secreto detrás de Refix reside en su composición única, que incluye un 20% de agua de mar extraída de la Costa Gallega, específicamente de la reserva protegida de Costa da Morte, parte de la Red Natura 2000, red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. La promesa es que quien la consuma restaurará la hidratación necesaria en cuestión de minutos, para el funcionamiento adecuado del organismo en cualquier contexto: después del entrenamiento físico, jornadas exigentes, refrescarse durante un agradable momento de relax e incluso recuperar el ritmo tras una noche agitada.



Una aliada para la recuperación y el bienestar

En un evento como el Rock in Rio Lisboa, donde la música y la diversión se encuentran en cada esquina, es crucial contar con una bebida que ofrezca a los participantes la posibilidad de mantener el ritmo y ayudar en la recuperación de su organismo.



Refix no solo proporciona hidratación instantánea, sino que también ayuda a restablecer los niveles de electrolitos y minerales de manera 100% natural, siendo la opción perfecta para aquellos que desean aprovechar al máximo sin comprometer su bienestar. Refix destaca como una bebida sin azúcar y sin carbohidratos, con un perfil nutricional excepcional, lo que la convierte en una elección inteligente para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable sin sacrificar el sabor o la calidad.



'Únete a Nosotros en el #RockinRioLisboa'



Los participantes del Rock in Rio Lisboa están invitados a visitar el stand de REFIX para experimentar el sabor y los beneficios de esta extraordinaria bebida isotónica 100% natural.



Sobre REFIX

REFIX es una innovadora bebida de agua de mar desarrollada para proporcionar una hidratación completa y equilibrada. Obtenida de manera sostenible de las aguas de la Costa da Morte, REFIX es rica en minerales esenciales como magnesio, calcio y potasio, que son fundamentales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Además, REFIX no contiene azúcares añadidos ni aditivos artificiales, lo que la convierte en una elección inteligente para aquellos que buscan una hidratación natural y saludable.



