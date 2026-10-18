Repara tu Deuda cancela 168.864 € a una madre en Ponferrada (León, Castilla y León) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Ponferrada, 16 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda de 168.864 euros a una vecina de Ponferrada (León, Castilla y León). La afectada, divorciada y con un hijo menor de edad, ha obtenido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), un mecanismo legal que permite liberarse de determinadas deudas cuando se cumplen los requisitos establecidos.

Un divorcio, créditos compartidos y unos ingresos que no alcanzaban

“Tras la separación, la deudora quedó con deudas financieras privadas, ya que estaba casada en régimen de gananciales y los créditos eran comunes”, explican los abogados de Repara tu Deuda. Esta circunstancia afectó a su economía, pues necesitaba financiación para afrontar los gastos familiares derivados del divorcio y atender las necesidades cotidianas de su hijo menor de edad.

Para cubrir estos desembolsos, la afectada solicitó nuevos créditos. Sin embargo, su situación laboral dificultaba el cumplimiento de las obligaciones adquiridas: contaba con trabajos temporales y a tiempo parcial, cuyos ingresos no resultaban suficientes para pagar las deudas y sostener los gastos familiares.

La inestabilidad laboral agravó las dificultades. Según detallan los letrados, esta situación la llevó a solicitar nuevos préstamos para pagar la financiación anterior, hasta acumular unas obligaciones que terminaron superando su capacidad económica. El incremento de los compromisos pendientes desembocó en una situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

Actualmente, sus ingresos apenas le permiten cubrir las necesidades más esenciales. La cancelación de la deuda representa una oportunidad para afrontar esta etapa sin la carga de las obligaciones exoneradas.

Una herramienta legal para empezar de nuevo y un seguimiento más cercano

La Ley de Segunda Oportunidad comenzó a aplicarse en España en 2015, inspirada en antecedentes internacionales como el Fresh Start estadounidense. Está dirigida a particulares y autónomos que atraviesan una situación de insolvencia y reúnen los requisitos legales para acceder a la exoneración de sus deudas.

Repara tu Deuda, que inició su actividad ese mismo año, facilita a sus clientes el seguimiento de los procedimientos mediante MyRepara, una aplicación diseñada para consultar información sobre la evolución de sus expedientes. Esta herramienta permite mantener un mayor control sobre las distintas fases de la tramitación y disponer de un canal digital de seguimiento durante un proceso que puede prolongarse en el tiempo.

El despacho también trabaja en la defensa de los derechos de los consumidores mediante el análisis de contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas y estudiar las posibles vías de reclamación cuando corresponda.

Para esta madre de Ponferrada, la resolución favorable supone algo más que dejar atrás una obligación económica. Significa disponer de una nueva oportunidad para organizar su vida familiar sin que las deudas exoneradas sigan condicionando cada decisión cotidiana.

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